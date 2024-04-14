Giresun’da kupa maçı oynanacaktı. Şampiyonlar Ligi’nden yeni gelmiş Giresunlu oyuncularla, bizim Kerem Yıldırımlarımız ve diğer gençlerimiz mücadele veriyordu. Az kalsın turu da geçeceklerdi, Giresunlular bizim gençleri alkışladı. O sezon Kocaelispor geldiği gibi hemen 2.Lig’e düştü. Hem de rekor puan, 44 puanla. VAR sistemi yoktu. 12 puanımız öyle çalındı. Şampiyon yapan Engin Koyun, küme düşüren Engin Koyun, yeniden şampiyon yapan Engin Koyun. Süper Lig’den 1.Lige düşen Giresun, 2.Lig’e düşen dün geceki Giresunspor. Süper Lig kapısındaki Kocaelispor. Rakibinin gençlerden kurulu kadrosu karısında onlarca gol kaçırırken, rakibin as ataklarında golü bile yiyordu. İşte bu görüntüler TFF’nin eseridir. Bu kadar dengesiz bir lig dünyada yoktur. Ha, pardon, Süper Lig şampiyonu Bursaspor 1461 Trabzon maçından sonra geçen hafta 3.Lig’e düştü.
- Spor
Kocaelispor-Giresun maçları ligin rezilliğini kanıtladı
Çok değil, bundan sadece üç sezon önce, Giresunspor Süper Lig’de kafaya oynayan bir ekipti. Kocaelispor ise yıllar sonra 1.Lig’e yükselmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.