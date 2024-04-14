Kocaelispor-Giresun maçları ligin rezilliğini kanıtladı

Giresun’da kupa maçı oynanacaktı. Şampiyonlar Ligi’nden yeni gelmiş Giresunlu oyuncularla, bizim Kerem Yıldırımlarımız ve diğer gençlerimiz mücadele veriyordu. Az kalsın turu da geçeceklerdi, Giresunlular bizim gençleri alkışladı. O sezon Kocaelispor geldiği gibi hemen 2.Lig’e düştü. Hem de rekor puan, 44 puanla. VAR sistemi yoktu. 12 puanımız öyle çalındı. Şampiyon yapan Engin Koyun, küme düşüren Engin Koyun, yeniden şampiyon yapan Engin Koyun. Süper Lig’den 1.Lige düşen Giresun, 2.Lig’e düşen dün geceki Giresunspor. Süper Lig kapısındaki Kocaelispor. Rakibinin gençlerden kurulu kadrosu karısında onlarca gol kaçırırken, rakibin as ataklarında golü bile yiyordu. İşte bu görüntüler TFF’nin eseridir. Bu kadar dengesiz bir lig dünyada yoktur. Ha, pardon, Süper Lig şampiyonu Bursaspor 1461 Trabzon maçından sonra geçen hafta 3.Lig’e düştü.