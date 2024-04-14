Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Kadınlar şampiyonluğunu yeniden kazanarak tarih yazdı. Mersin’de düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four’un final maçında, Fransız rakibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Fenerbahçe Alagöz Holding bu başarıyla birlikte, üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın basketbol takımı ünvanını elde ederken, finalde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.
12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda ilk olarak yarı finalde ÇBK Mersin’i geçen sarı-lacivertli ekip, finalde ise Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, başta geriye düşse de Nikolina Milic, Yvonne Anderson ve Kayla McBride üçlüsünün etkili performanslarıyla oyunu lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 28-27 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Emma Meesseman'ın liderliğindeki 9-0'lık seri, sarı lacivertlileri 49-40 öne geçirdi ve soyunma odasına 58-45 üstünlükle gidildi.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Napheesa Collier'in skorer oyunuyla periyodu 77-61 önde kapattı. Son çeyrekte de üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, maçı 106-73 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldular.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Anderson 7, Milic 16, McBride 17, Collier 33, Sevgi Uzun 3, İdil Sacalir, Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 2, Badiane 4, Lekovic, Laksa,
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Abraham, Mununga, Mbaka 6
1. Periyot: 28-27
Devre: 58-45
3. Periyot: 77-61
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.