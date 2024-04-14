En yüksek ihtiyaç kredisi faizi yüzde 6.99 oldu

2024'ün ilk çeyreğinde Merkez Bankası politika faizini 7.5 puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı ve bu kararla birlikte ihtiyaç kredilerindeki ortalama faiz oranı da 24.4 puan artarak yüzde 86.2'ye yükseldi. Bu süreçte bankacılık sektörü tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi hacmi Mart sonuna kadar 979 milyar 592 milyon liradan 1 trilyon 86 milyar liraya yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre, yıl başında ortalama yüzde 63.4 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, 29 Mart itibarıyla yüzde 86.2'ye çıktı. Ocak-Mart dönemini kapsayan bu üç aylık süreçte ise ihtiyaç kredilerinde 106 milyar liralık bir artış gözlendi. Öte yandan, 2023 yılında yüzde 30.04 olan ortalama faiz oranı Mart sonuna kadar yüzde 32.26'ya yükseldi ve henüz parasal sıkılaştırma önlemleri başlamamışken, ihtiyaç kredisi hacmi 142 milyar lira artmıştı.

En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 3.89'a yükselirken, en yüksek faiz oranı ise yüzde 6.99'a çıktı. Bu oranlar, ihtiyaç kredilerinde en düşük yıllık maliyetin yüzde 86.8 olduğunu gösterirken, yıllık maliyetin yüzde 186.58'e kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor.