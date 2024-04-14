Serhat Güller: “Gücümüz yetmedi”

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise maç değerlendirmesinde, “Giresunspor olarak kendi hedeflerimiz doğrultusunda oynamaya çalıştık. Çok genç oyuncularımız var. U19 takımıyla oynuyoruz. Onlara her zaman sahada iyi duruşu, bırakmadan oynamayı, rakibe saygı duymayı, haddimizi bilerek oynamayı ve onlar adına aşama kaydederek oynuyoruz. Bugün de onlardan biriydi. Çok erken gol yedik. Sonra toparlanmaya, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncularımız büyük oranda iyi bir şekilde sergilediler. Zaman zaman gücümüz yetmedi. Bu bölümlerde yediğimiz ikinci golle de mağlup olduk. Küme düşmüş olmamıza rağmen hiçbir maçımıza havlu atmış olarak çıkmıyor, her maçımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün de aynı şekilde oynamaya çalıştık. Puan alabilecek pozisyonları çok yakalayamadık ama sevindirici tarafı çok genç oyuncumuz var. Onlara tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Onların ortaya koyduğu oyun gelişimleri adına önemli. Kaybettiğimiz için de tabii ki üzgünüz. Hiçbir maça kaybetmek için çıkmıyoruz. Tecrübesizliklerinden biraz fazla hata yapıyor genç oyuncularımız. Bu düzeni bozmadan kalan 4 maçı da en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki maçları da oyun, skor ve Türk futboluna artı katacak oyuncu yetiştirme anlamında iyi şekilde bitiririz. Kocaelispor’a da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“Bizim listemizde var ama federasyon listesinde yok”

25 numaralı oyuncunun esame listesinde olmamasına rağmen oyuna girmesiyle alakalı olarak ise Serhat Güller, “Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz” yanıtını verdi.

“Transferi açabilirsek seneye şampiyonluğa oynarız”

Kulübün içinde bulunduğu durum ve gelecek sezonla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Güller şu sözleri kaydetti: “Kulübümüzdeki sıkıntılar maddi. Devre arasında çoğunu halletmiştik. Sezon başlamadan transferi açacak kapasitemiz var diye yola çıktık. Maalesef açamadık. Oyuncularımız da gidince maalesef elimizde böyle bir kadro oluştu. Kimse böyle bir sonuç istemez. Bu kadroyla da rakiplerimizle oynamaya gücümüz yetmiyor. Önümüzdeki sezon yaz tatilinde kulübümüz kongre kararı aldı, transferi açabilirsek önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayan takımla ikinci ligde devam edebilir. Açamazsak buranın da, Bursa’nın da yaşadığı gibi olayla karşılaşılabilir. Sezon sonunda da elimizdeki oyuncuların da sözleşmesi bazılarının bitiyor. Transferi açamazsak daha sıkıntılı bir hale gelebiliriz. Bu kadar genç kadroyla şampiyonluk hayaliyle 2. Lig’de mücadele etmek doğru bir şey değil. Maddi olarak bunu kaldırabilecek yönetimle yola devam etme hedefi var O maddi yük kalkmadığı sürece kulübümüzün geleceği anlamında sıkıntı var diyebilirim. Çok borcumuz yok ama futbol kulüpleri öyle ki 100 lira borcu var dendiğinde bu aslında 200-300, 400, 500 olduğu ortaya çıkıyor. Benim rakam söylemem yanıltıcı olabilir. Maddi sıkıntıyı kaldırabilecek yönetim gelmesi halinde tekrar şampiyonluğa oynayan Girensunspor olacağını söyleyebilirim.”