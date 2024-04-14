Kocaeli’de o fabrikada işçilere yüzde 89 zam

Dilovası’nda bulunan Polisan fabrikasında Lastik İş Sendikası ile işveren arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Lastik-İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Polisan Boya ve Kimya fabrikasında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 89 zam yapılırken ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon artı yüzde 20 zam verilecek.