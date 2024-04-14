Dilovası’nda bulunan Polisan fabrikasında Lastik İş Sendikası ile işveren arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Lastik-İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Polisan Boya ve Kimya fabrikasında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 89 zam yapılırken ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon artı yüzde 20 zam verilecek.
- Ekonomi
Kocaeli’de o fabrikada işçilere yüzde 89 zam
Kocaeli’de bulunan Polisan işçilerine yüzde 89 zam yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.