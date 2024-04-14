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Kocaeli’de o fabrikada işçilere yüzde 89 zam

Kocaeli’de bulunan Polisan işçilerine yüzde 89 zam yapıldı

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Kocaeli’de o fabrikada işçilere yüzde 89 zam mask

Dilovası’nda bulunan Polisan fabrikasında Lastik İş Sendikası ile işveren arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Lastik-İş Sendikası  Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Polisan Boya ve Kimya fabrikasında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 89 zam yapılırken ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon artı yüzde 20 zam verilecek.
# Zam

14 Nis 2024 - 22:37 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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