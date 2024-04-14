Kocaeli Amatör Futbol'da heyecan doruktaydı!

U. 15
Karamürsel İ.Y. 5
Gölcük spor. 0
U. 17
Çamçukur spor. 1
Gölcük GB. 5
2. Küme.
K. Ereğli spor. 5
G. Şirinspor. 4
2. Küme
K. Akcatspor. 1
G. Asarkoy spor. 8
U17
Çamlıtepespor:0
Körfez GB Spor:2
U15
Körfez Olimpikspor:1
Bekirderespor:7
U 15
İzmit 41 Futbol Kulübü = 1
Çamlıtepe Spor = 0
Yeşilova Spor = 1
Çayırtepe Gençlik Spor = 0
U17
Çerkeşli spor:3
Mustafapaşa spor:0
U 15
Degirmendere spor 4
Çamçukur spor 1
U.17
Gölcük Şirinköy spor 1
İhsaniye spor 7
2.küme
Kullar Spor:5
Acısu Bld. Spor:4
U17
Çayırova spor 1
Çayırova G B spor 4
S.lig P. Of
Çayırova spor 4
Darıca Türkeli spor 0
U 17.
Gebze Sultan Orhanspor 2
Çayırova Bld Eğitimspor 2.
U17.
Gebze Balçıkköyüspor 5
Gebze Gençkalespor 0
U17
Körfez Bld. Hereke Yıldızspor:4
Körfez Esenspor:0
U17
Hereke Gençlik Eğitimspor:3
Kirazlıyalıspor:0
S. Amatör P.off
Körfez GB 2
Bağdatspor 2
S Amatör küme
Karamürsel Spor -1
Beylik Bağı Spor -0
U15.
Tavşantepe 1.
Yeni kandıra. 4
2 Küme
İzmit Erenler. 0
İzmit. 41 fk 2
U 17 D
Map.kavaklı spor 1
Kartepe belediye Spor 11
U 17 A
İzmit Yahyakaptan spor 4
İzmit baç spor 0
2.Küme
B. Derbentspor 1
Uzuntarlaspor 2
2.Küme
K. Nusretiyespor- İz. Vezirciftligispor Arasında Oynanması gereken maçta Iz Vezirciftliginin 20 dk. beklenmesine rağmen Lisansları getirmedikleri için maçın hakemi tarafından
Maç Tatil Edildi.
U 18 Klasman
Sekadoğan 2
G.id yurdu 6
U 17
G.Karadeniz 4
K id Yurdu 2
U17
Kocaeli 61 fk 2
Malta spor 4
2.KÜME
Çayırova Serhat Spor: 7
41 Karadeniz Sportif Faal: 1
2.KÜME
Çayırova Belediye Eğitim Spor: 10
Gebze Balkan Spor. : 1
U -18
Çamçukur -1
Anadolu 1071 -1
U-15
Tütünçiftikspor 0
Üçyoldoğuspor 5
U-17
Tütünçiftlikspor 2
İlimtepe GB 1
U 17
DARICA BİRLİK SPOR:4
GEBZE BALKAN SPOR:2
U 17
DARİCA KÜLTÜR VE MARTI SPOR:4
GEBZE ANİBAL SPOR:3
U 17
DARİCA TÜRKELİ G.SPOR:0
GEBZESPOR:4
u/17
Yavuz spor.. 1
Kocaeli Seka spor.. 2
2.küme
Derince birlik spor...3
Kirazlı yalı spor.. 0
2.Küme
Gebze Pelitli Spor..1
T.A Yavuz Selim Spor..1
U 17
Gebze Tayfun Spor..5
Şekerpınar Gençlerbirliği Spor..4
U-15
Bağçeşme spor 5
Yenimahalle spor 2
U-17
Yeşilova spor 4
İzmit GB 0
2. Küme
Yenidoğan Serdar spor 2
Körfez atılım spor 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.