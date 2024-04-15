Olay, İzmit Yeşilova Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Yeşilova Samet Kasap adlı dükkanda meydana geldi. Dükkana gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, iş yeri sahibi Samet Çorap’ın boynuna isabet etti. Olayın ardından hızla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Samet Çorap hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
- Asayiş
Pompalı tüfekle dükkana daldı, boynundan vurdu!
İzmit’te bir kişi, kasap dükkanında tartıştığı şahsı pompalı tüfekle boynundan vurdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.