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Pompalı tüfekle dükkana daldı, boynundan vurdu!

İzmit’te bir kişi, kasap dükkanında tartıştığı şahsı pompalı tüfekle boynundan vurdu

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Pompalı tüfekle dükkana daldı, boynundan vurdu! mask

Olay,  İzmit Yeşilova Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Yeşilova Samet Kasap adlı dükkanda meydana geldi. Dükkana gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, iş yeri sahibi Samet Çorap’ın boynuna isabet etti. Olayın ardından hızla bölgeye gelen  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Samet Çorap hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
# sağlık

15 Nis 2024 - 00:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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