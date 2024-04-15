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Kocaeli'de 3 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bugün (15.04.2024 Pazartesi) 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

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Kocaeli'de 3 ilçede elektrikler kesilecek! mask

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58893KOCAELİKANDIRA ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD.15.04. 202409:0015:30
58979KOCAELİGEBZE  CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD.15.04.202408:3015:30
59005KOCAELİDİLOVASI TAVSANLI, TAVŞANLI 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK.15.04.202409:0015:00
# 2024, cumhuriyet, ilçe

15 Nis 2024 - 01:08 - Gündem

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