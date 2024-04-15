Kocaelispor, ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u seyircisiz oynanan maçta 2-0 yendi. Yeşil siyahlı ekip bu sonuçla puanını 62'ye çıkararak üçüncü sıradaki Çorum FK ile puanları eşitledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul oynanan oyundan ziyade alınan 3 puanın daha önemli olduğunu söyledi. Durul açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Kocaelispor ailesi. Stratejik savaş döneminde her savaşı kazanmak için göze hoş gelen futboldan ziyade 3 puan çok daha önemli. Aynı zamanda taraftar oyuna dahil olmadığında takım ve mücadele ruhu oluşmuyor. Taraftarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Şükürler olsun ki 3 puan alarak 3. Sıraya yükseldik artık bu maçı geride bıraktık. Kaldı 4 maçımız Haftaya yeni savaş başlıyor tüm camia ,taraftarlarımız ve ekibimizle birlikte bu savaştan da akılla sabırla galip çıkarak hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz inşallah.."
- Spor
Recep Durul'dan camiaya mesaj
Kocaelispor'un Giresunspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Durul "Stratejik savaş döneminde her savaşı kazanmak için göze hoş gelen futboldan ziyade 3 puan çok daha önemli. Aynı zamanda taraftar oyuna dahil olmadığında takım ve mücadele ruhu oluşmuyor. Taraftarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha görmüş olduk" dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.