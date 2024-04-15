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Recep Durul'dan camiaya mesaj

Kocaelispor'un Giresunspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Durul "Stratejik savaş döneminde her savaşı kazanmak için göze hoş gelen futboldan ziyade 3 puan çok daha önemli. Aynı zamanda taraftar oyuna dahil olmadığında takım ve mücadele ruhu oluşmuyor. Taraftarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha görmüş olduk" dedi

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Recep Durul'dan camiaya mesaj mask

Kocaelispor, ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u seyircisiz oynanan maçta 2-0 yendi. Yeşil siyahlı ekip bu sonuçla puanını 62'ye çıkararak üçüncü sıradaki Çorum FK ile puanları eşitledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul oynanan oyundan ziyade alınan 3 puanın daha önemli olduğunu söyledi. Durul açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Kocaelispor ailesi. Stratejik savaş döneminde her savaşı kazanmak için göze hoş gelen futboldan ziyade 3 puan çok daha önemli. Aynı zamanda taraftar oyuna dahil olmadığında takım ve mücadele ruhu oluşmuyor. Taraftarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Şükürler olsun ki 3 puan alarak 3. Sıraya yükseldik artık bu maçı geride bıraktık. Kaldı 4 maçımız Haftaya  yeni savaş başlıyor tüm camia ,taraftarlarımız ve ekibimizle birlikte bu savaştan da akılla sabırla galip çıkarak hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz inşallah.."
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15 Nis 2024 - 01:18 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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