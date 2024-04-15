Teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Tutuklama kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.

*Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir.

*Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

*Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz.

BAKAN TUNÇ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

*1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

*Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

*Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

"TEK SORUMLU BEN GİBİ GÖSTERİLDİM"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan Kocagöz, ifadesinde şunları söyledi;

*Ben hayatını kaybeden vatandaşımız için üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hali hazırda Kepez belediye başkanlığı yapmaktayım. 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim.

*2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım.

*Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı.

*Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum.

*Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim istifa dilekçem, evrak numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır.

*Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ANET A.Ş. de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024 yılının Şubat ayını bulmaktadır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum.”

"BAŞKANIMIZI YEDİRMEYİZ"

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Nail Kamacı, şu ifadeleri kullandı;

*Bu olay 3 gün önce olmuştu. Olduktan sonra 23 saat içerisinde kurtarma çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. O günden bu yana soruşturma yürütülüyor. Bugün arkadaşlarımız adliyeye çağrıldı. İçinde belediye başkanı olan Mesut Kocagöz arkadaşımızın da olduğu 6 kişi tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Ve onların içerisinde 5 kişi tutuklandı.

*Bunlardan bir tanesi şu anda Kepez Belediye Başkanı olan Mesut Kocagöz'dür. Mesut yalnız değildir. Tek bir neden var, tutuklama için. Neden, ağır şey bakım hizmetleri iki ayda bitmedi de 20 günde 30 günde bitti diye. Sadece o. Bu başka hiçbir şey yok.

*İktidarın demokrasi anlayışı işte tam budur. O yüzden hükümet istifa. Geçen günlerde, geçen aylarda Erzincan İliş'teki altın madeninde 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup orada 6 kişi tutuklanmış, esas sorumlu Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına. Başında adalet ve kalkınma olan partinin adalet anlayışı budur. Yazıklar olsun.

*Öyle kolay kolay pabuç bırakmayacağız. Ankara'dan Ali Mahir Başarır ve diğer arkadaşlarımız, genel başkan yardımcıları gelecek. Bu olay bitmeyecek.

*Değerli arkadaşlar. Amacımız hiç kimseye zarar vermek değildir. Biz haklı talebimizi kamuoyu önünde haykırmak için burada toplandık. Biz başkanımızı yedirmeyiz.

Kaynak: SÖZCÜ