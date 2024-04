Nusret Acur'dan kongre açıklaması!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti’de olağanüstü kongre kararı alındı. Meral Akşener'in bir daha aday olmayacağını iddia ettiği kongreye dair açıklama yapan İl Başkanı Nusret Acur şunları söyledi:

"İYİ Parti, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine, daha önce alınan karar sonucu ülkemizin her seçim bölgesinde tek başına girmiş ve partimiz herhangi bir siyasi parti yada organizasyon ile ilişkilendirmeden seçmen karşısına çıkmıştır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı, siyasi bir galibiyetten ziyade, parti kimliğini ve benliğini ön planda tutan bir siyasi anlayış ve bakışın tezahürüdür. Bu bağlamda yapılan seçimlerin neticesi de herkesce malumdur. Seçim sonucunda partimizin lideri ve kurucu Genel Başkanımız sayın Meral Akşener; yine her zaman olduğu gibi tüm seçim sorunluluğunu üzerine alarak “Olağanüstü kongreyi toplama ve aday olmama” kararı almış bulunmaktadır. İlave etmek isterim ki bir genel başkan aday olmaz, aday gösterilir. Bu cümleyi şimdilik virgül koyarak burada noktalıyorum. Kongre karar ve sürecine gelirsek; İYİ Parti üye ve delegeleri daha doğrusu mensupları, hiçbir siyasi güç, kişi kurum yada hatır çerçevesinde hareket edebilecek veya birilerinin baskısına boyun eğecek karakterde değildir. Partimizin her mensubu ve delegeleri Türkiyede ki en özgür iradeye sahip bireylerdir. Partimiz birey hak ve özgürlükleri konusunda son derece şeffaf ve demokratiktir. Bu bağlamda her kongre delegemiz bu seçimde aday olacak kıymetli arkadaşlarımızdan kimin bu görevi daha iyi yapacaklarına inanıyor iseler, kanaatlerini de o doğrultuda kullanacaklardır. İl başkanı sıfatı ile şahsıma gelince şunları ifade etmek isterim.

Ben kıymetli genel başkanımızında yaşadığı Kocaeli ilinin il başkanıyım. Benim payıma düşen, genel başkanımızın görüşleri doğrultusunda hareket etmek ve şahsımın bilgisine başvuran Kocaeli delegesi arkadaşlarıma da bu doğrultuda hareket etmelerini önermek olacaktır. İlgili-ilgisiz, yetkili-yetkisiz kişilerin delege arkadaşlarımızı aramaları pek tabi doğaldır ancak bir yönlendirme hiç bir arkadaşımız için söz konusu olmayacaktır. Her delege kendi hür iradesini o sandığa yansıtacaktır. Kıymetli genel başkanımızında arzu ve talebi elbette bu yöndedir. Yapılması planlanan Olağanüstü Kongrenin şimdiden partimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."