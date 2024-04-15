D VİTAMİNİ SENTEZLEYEBİLMEK İÇİN USÜLÜNE UYGUN GÜNEŞLENME

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Biz yıllardır güneşin nimetlerinden en üst düzeyde yararlanıyoruz. Yaz aylarında D vitamini takviyesi kullanmıyor, sadece K2 vitamini alıyoruz. Yaz sezonu sonunda D vitamini ölçümü yaptırdığımızda D vitamini düzeyimiz, kış aylarında takviye aldığımızda ulaştığımız 110-130 ng/ml aralığında çıkıyor.

Güneşlenme konusunda en değerli bilgileri yıllar önce rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’dan ve Dr. Mercola’nın yazılarından öğrendik. 2013’ten beri D vitamini düzeyimiz 100’ün altına hiç düşmedi.

NE ZAMAN, NE KADAR, NEREDE, NASIL GÜNEŞLENİYORUZ?

S: Ne zaman?

C: Öğle saatinde Bkz: https://ekin.co/gunes/

S: Ne kadar?

C: En fazla 20-30 dakika. Biz güneşlenmeye Nisan’da başladığımız için yaza kadar rengimiz kırılıyor rahatlıkla yarım saat kalabiliyoruz. Açık tenli olsak ve yazın güneşlenmeye başlasak 10 dakika ile başlardık.

S: Nerede?

C: Doğada, açık ve bulutsuz havada. UVB ışınlarının buluttan camdan geçemeyeceğini tam tersine zararlı UVA ışınlarının geçtiğini hiç unutmayın.

S: Nasıl?

C: Güneş koruyucu denilen krem vb sürmeden, vücudun her yerini güneşte bırakarak ve gözleri koruyarak.

Biz koruyucu kullanmıyoruz. Tek koruyucumuz UV koruyuculu şapka.

Güneşlendikten sonra sıcak su ile yıkanmıyor, keselenmiyoruz. Ilık ve soğuk su ile duş alıyoruz. İhtiyaç duyarsak koltuk altı ve kasıklarımıza sabun sürüyoruz.

Cildi nemlendirmek için (güneş batınca ⚠️) zeytinyağı (1/3) + kantaron yağı (1/3) + badem yağı (1/3) + esansiyel lavanta yağı (istenilen miktarda) ile yaptığımız karışımı kullanıyoruz. Biz yiyemeyeceğimiz hiçbir ürünü vücudumuza sürmüyoruz.

Ayrıntılı bilgi için saglikliyasiyoruz.com/guneslenme-takvimi