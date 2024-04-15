Kocaeli’de EDS’ler denetime başladı

C.k - Bazı bölgelerde örnek kuruçeşme ve çenesuyu bölgesinde bir taraf 82 km diğer taraf 70 km kuruçeşmede dernce tarafı 70 km idi 4-5 ay önce diğer tarafı unttular herhalde derince liman yolundaki ışıklı geçiş köprüyle kaldırılısa istanbul a kadar baska ısık yok birtek yarımca da yaya geçişi için var onunda yanına üst geçit yapılmıs bu ışık kaldırılır ve aslında bölünmüş yollarda hız limiti zannedersem 110 km çıkmıştı 82 km düşük kalıyor ve bu hız bariyerleri üzüm yemek için değil sürücülerin parasını almak için bence trafiği yavaşlatmak yolların sıkısmasına sebep olur akışı hızlandırmak sıkışıklığı önler.