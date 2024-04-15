Kocaeli’de farklı noktalara kurulan Elektronik Denetim Sistemi bugün (15 Nisan Pazartesi) devreye giriyor. Gölcük ile Körfez arasında 5 farklı noktada, Kuruçeşme, Kartepe, Başiskele ve Gebze'de belirli noktalarda yer alan EDS’ler 15 Nisan Pazartesi günü devreye girecek. Hız koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde kurallara uymayanlara ceza kesilecek. 2024 yılı için hız sınırı %10’dan %30 (otuz dâhil) kadar aşmanın cezası 1.506 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.123,25TL oldu. Hız sınırı %30’dan %50’ye (elli dâhil) kadar aşmanın cezası 3.135 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 2.351TL. Hız sınırı %50’den fazla aşmanın cezası 6.439 TL, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 4.829,00 TL.
- Gündem
Kocaeli’de EDS’ler denetime başladı
Kocaeli EDS sistemi bugün itibariyle devreye giriyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş - Kolay iş olsa git mahkemeye iptal ettir sistemi. İn cin top oynayan yerlere 70km hız sınırı koymuşlar . Kuruçeşme cenesuyu arası tek bir yaya yok yolda . 3 tane şerit .sınırı 90 yap 110 yap. 70 nedir arkadaş. En son ne zaman kaza yada yayaya çarpma gorduk buralarda ? Kim neye göre belirliyor bu sınırları?
C.k - Bazı bölgelerde örnek kuruçeşme ve çenesuyu bölgesinde bir taraf 82 km diğer taraf 70 km kuruçeşmede dernce tarafı 70 km idi 4-5 ay önce diğer tarafı unttular herhalde derince liman yolundaki ışıklı geçiş köprüyle kaldırılısa istanbul a kadar baska ısık yok birtek yarımca da yaya geçişi için var onunda yanına üst geçit yapılmıs bu ışık kaldırılır ve aslında bölünmüş yollarda hız limiti zannedersem 110 km çıkmıştı 82 km düşük kalıyor ve bu hız bariyerleri üzüm yemek için değil sürücülerin parasını almak için bence trafiği yavaşlatmak yolların sıkısmasına sebep olur akışı hızlandırmak sıkışıklığı önler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.