Decathlon, Türkiye’de 2.el ürün satışına başlıyor!

Yakın zamanda tüm dünya yapılanmasında marka kimliğini yenileyen Decathlon, Türkiye pazarı için flaş bir karar aldı.
10 yıl önce girdiği Türkiye pazarında bugün 46 mağazaya ulaşan Decathlon, metrekare sınırını kaldırıp konsept mağazalar da açmaya başlayacak.
Decathlon, yurtdışı mağazalarda uyguladığı kiralama, ikinci el ürün ve defolu ürün satış hizmetini Türkiye pazarına da taşıyacak.
TÜRKİYE'DE 3 İLDE ÜRETİM YAPIYOR
Decathlon, Türkiye pazarına sunduğu ürünlerin yüzde 21’ini Adıyaman, Ankara ve Van üretim tesislerinde üretiyor. Sadece Türkiye pazarına değil ihracata da ürün verdiklerini açıklayan Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Öykü Pamuk Dolanbay, “Türkiye sadece perakende değil aynı zamanda üretim noktasında da konumlandığımız bir pazar. Etkinlik tarafına baktığımızda da Türkiye en aktif olduğumuz bölge. Etkinlik lokalden globale akan bir alan olacak” diye konuştu.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.