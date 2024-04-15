İŞKUR taşınacak!

Kocaeli’de il binası ile ilgili en çok sıkıntı yaşayan kurum şüphesiz İŞKUR. Halen İzmit Belsa Plaza karşısındaki Kaptanlar İş Merkezinde faaliyet gösteren, son 15-20 yılda personel sayısı ve birimi artmasına rağmen aynı yerde faaliyet gösteren, yer darlığı nedeniyle yeni birimler açamayan İŞKUR, engelliler asansörü, yemekhanesi ve otoparkı olmayan nadir kurumlardan biriydi.

49 YILLIK BİNA YIKILACAK

Gerek fiyatı uygun yer arayışı gerekse tasarruf tedbirleri nedeniyle yaklaşık 10 yıldır uygun bir yer bulunamadı ve İŞKUR il binası taşınamadı. Ancak 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra il genelindeki tüm kamu binaları deprem incelemesinden geçirilince, 1975 yapımı mevcut bina için yıkım kararı çıktı. Böylelikle Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf tedbirleri engeli de kalkmış oldu.

AKÇAKOCA BEY SHM VARDI

İŞKUR yönetimi, yeni il binası gerekli kiralamayı yaptı, sözleşme imzalandı. Yeni il binası, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tramvay Yolu üzerinde bulunan, daha önce İl Sağlık Müdürlüğü Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi ile Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinin faaliyet gösterdiği yere taşınacak. Halen süren tadilat işlemlerinin önümüzdeki ay tamamlanması ve müdürlüğün yeni binaya taşınması bekleniyor.