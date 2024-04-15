Meral Akşener'den kurultay öncesi şaşırtan hamle: Hepsini sildi

Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararının ardından sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy almasının ardından Kurultay'a hazırlanıyor.
Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan tarihinde seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıkladı ancak partideki tarışmalar sürüyor.
Seçim sürecine giden İYİ Parti'de adaylar ve bazı üyeler Akşener'e eleştirel yaklaşımda bulunurken, Akşener'den karşı hamle geldi.
TAKİBİ BIRAKTI
Akşener'in, X (Twitter) hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktı.
Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı ise takipten çıkarmadı.
ADAYLIKLARINI AÇIKLADILAR
Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyururken Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.
Kaynak: gazeteduvar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gercek - Seçim zamanı imamoglu ve yavaşa salladın ve seçmen sana gereken cevabı verdi sen tarihin raflarında yerini aldın
Kullar Ali - Muhalefete ''muhalefet '' edersen böyle olur..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.