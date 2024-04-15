Meral Akşener'den kurultay öncesi şaşırtan hamle: Hepsini sildi

Yerel Seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararının ardından sandıkta umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy almasının ardından Kurultay'a hazırlanıyor.

Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan tarihinde seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıkladı ancak partideki tarışmalar sürüyor.

Seçim sürecine giden İYİ Parti'de adaylar ve bazı üyeler Akşener'e eleştirel yaklaşımda bulunurken, Akşener'den karşı hamle geldi.

TAKİBİ BIRAKTI

Akşener'in, X (Twitter) hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktı.

Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı ise takipten çıkarmadı.

ADAYLIKLARINI AÇIKLADILAR

Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyururken Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.

Kaynak: gazeteduvar