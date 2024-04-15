- Asayiş

Adalet Bakanlığı’ndan 300 bin hükümlü için yeni karar

Adalet Bakanlığı, uzun süredir geliştirilmekte olan Biyometrik İmza Yöntemi ve Takip Sistemi (BİOSİS) üzerindeki çalışmalarında son aşamaya geldi. Denetimli serbestlik çerçevesinde, karakola giderek imza atma zorunluluğu kaldırılıyor. Yükümlüler, artık elektronik bir cihaz veya telefon aracılığıyla izlenebilecekler.

Adalet Bakanlığı’ndan 300 bin hükümlü için yeni karar mask

Dünyada bir ilk olacak bu sistem sayesinde, denetimli serbestlik altındaki 300 bin kişi, BİOSİS aracılığıyla izlenebilecek. Yakın bir zamanda ihalesi gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde uygulamaya konulacak olan BİOSİS, şu şekilde işleyecek:

4 ALANDA OLANAK TANIYOR

Denetimli serbestlik tedbirlerinin daha etkin uygulanabilmesi için geliştirilen sistem, elektronik izleme kapsamında şu anda dört farklı alanda ünite kullanımına olanak tanımakta:

Konutun terk edilmemesi,
Belirlenen yerlere gidilmesi veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi,
Alkol kullanımının izlenmesi,
Mağdur koruma üniteleri

HÜKÜMLÜLERİN ONAYI ALINDIKTAN SONRA SİSTEME YÜKLENECEK

Mevcut durumda, denetimli serbestlik altında yaklaşık 300 bin yükümlü bulunmasına rağmen, elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi ile sınırlıdır. BİOSİS sayesinde, 300 bin kişinin elektronik izlenmesi mümkün olacak.

Yükümlülerin onayları alındıktan sonra, kendi elektronik cihazlarına sistem yüklenecek. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak gerçekleştirilecek izleme ile saha personeline duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak.

Kaynak: sabah

# türkiye

15 Nis 2024 - 11:08 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.375.524 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL