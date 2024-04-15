Adalet Bakanlığı’ndan 300 bin hükümlü için yeni karar

Dünyada bir ilk olacak bu sistem sayesinde, denetimli serbestlik altındaki 300 bin kişi, BİOSİS aracılığıyla izlenebilecek. Yakın bir zamanda ihalesi gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde uygulamaya konulacak olan BİOSİS, şu şekilde işleyecek:
4 ALANDA OLANAK TANIYOR
Denetimli serbestlik tedbirlerinin daha etkin uygulanabilmesi için geliştirilen sistem, elektronik izleme kapsamında şu anda dört farklı alanda ünite kullanımına olanak tanımakta:
Konutun terk edilmemesi,
Belirlenen yerlere gidilmesi veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi,
Alkol kullanımının izlenmesi,
Mağdur koruma üniteleri
HÜKÜMLÜLERİN ONAYI ALINDIKTAN SONRA SİSTEME YÜKLENECEK
Mevcut durumda, denetimli serbestlik altında yaklaşık 300 bin yükümlü bulunmasına rağmen, elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi ile sınırlıdır. BİOSİS sayesinde, 300 bin kişinin elektronik izlenmesi mümkün olacak.
Yükümlülerin onayları alındıktan sonra, kendi elektronik cihazlarına sistem yüklenecek. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak gerçekleştirilecek izleme ile saha personeline duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak.
Kaynak: sabah
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.