Büyükşehir, yaşlı ve engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, “Hayata Tutun” projesi sayesinde, evlerine banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanan yaşlı ve engelli vatandaşların hayata tutunması sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeyle yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek, olası ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.
OLASI EV KAZALARI ÖNLENİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan ve 2020 yılında başlatılan “Hayata Tutun” projesi kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekiplerince, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin talebi üzerine, banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı monte edilerek, ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan çalışmalarla aynı zamanda olası ev kazalarının da önüne geçiliyor.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Yaşlı ve engelli vatandaşlar yaşamlarını kolaylaştıran hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.