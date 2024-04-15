Azeri Ramil ilk golünü attı

SON ZAMANLARDA İSTEKLİYDİ
Kocaelispor’un devre arasında transfer ettiği Azerbaycanlı oyuncu Ramil Şeydayev, Giresunspor karşısında, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı. 8.dakikada Amaral’ın içeride topla buluşturduğu Ramil, ağlara göndermekte zorlanmadı. Son haftalarda istekli olan yetenekli oyuncu, bu isteğini Giresunspor maçında attığı golle ödüllendirdi. Şeydayev’in artık daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.