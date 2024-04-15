Azeri Ramil ilk golünü attı

SON ZAMANLARDA İSTEKLİYDİ

Kocaelispor’un devre arasında transfer ettiği Azerbaycanlı oyuncu Ramil Şeydayev, Giresunspor karşısında, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı. 8.dakikada Amaral’ın içeride topla buluşturduğu Ramil, ağlara göndermekte zorlanmadı. Son haftalarda istekli olan yetenekli oyuncu, bu isteğini Giresunspor maçında attığı golle ödüllendirdi. Şeydayev’in artık daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.