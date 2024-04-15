Engin Koyun maçtaydı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Geçtiğimiz ay Kocaelispor Başkanlık görevinden istifa eden Engin Koyun, önceki gün oynanan Kocaelispor - Giresunspor maçını takip etmek için stadyuma geldi. Başkan Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri ile selamlaşan Koyun, protokoldeki yerinden maçı takip etti. Engin Koyun’un hem bayram da takımla birlikte bayramlaşması, hem de maçı protokolden izlemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar, Engin Koyun için, “Kocaelispor’un gizli başkanı” yakıştırması yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.