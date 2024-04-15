Engin Koyun maçtaydı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Geçtiğimiz ay Kocaelispor Başkanlık görevinden istifa eden Engin Koyun, önceki gün oynanan Kocaelispor - Giresunspor maçını takip etmek için stadyuma geldi. Başkan Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri ile selamlaşan Koyun, protokoldeki yerinden maçı takip etti. Engin Koyun’un hem bayram da takımla birlikte bayramlaşması, hem de maçı protokolden izlemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar, Engin Koyun için, “Kocaelispor’un gizli başkanı” yakıştırması yaptı.