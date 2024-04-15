İzmit halkının otobüs çilesi bitmiyor!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre İzmit'in Bayındırlık semtinde oturan ve ulaşım için 24 numaralı hattı kullanan vatandaşlar 24 numaralı hattan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek duruma isyan etti.

NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Konu ile ilgili gazetemiz ile iletişime geçen vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Ben yıllardır Bayındırlık'ta oturuyorum ve Hat 24'ün sorunu yıllardır çözülmüyor. Nasıl çözülecek, ne yapmamız gerekiyor yetkililer bizi bilgilendirsin ne gerekiyorsa yapalım. Yani ekstra vergi mi alacaklar, sorunun çözülmesi için başka bir şeye mi ihtiyaç var, ne gerekiyorsa söylesinler yapalım artık ya. Bıktık otobüslerde üst üste gitmekten”