- Gündem

İzmit halkının otobüs çilesi bitmiyor!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre Bayındırlık bölgesinde oturan ve 24 numaralı hattı ulaşım için kullanan vatandaşlar büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
İzmit halkının otobüs çilesi bitmiyor! mask

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre İzmit'in Bayındırlık semtinde oturan ve ulaşım için 24 numaralı hattı kullanan vatandaşlar 24 numaralı hattan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek duruma isyan etti.

NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Konu ile ilgili gazetemiz ile iletişime geçen vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Ben yıllardır Bayındırlık'ta oturuyorum ve Hat 24'ün sorunu yıllardır çözülmüyor. Nasıl çözülecek, ne yapmamız gerekiyor yetkililer bizi bilgilendirsin ne gerekiyorsa yapalım. Yani ekstra vergi mi alacaklar, sorunun çözülmesi için başka bir şeye mi ihtiyaç var, ne gerekiyorsa söylesinler yapalım artık ya. Bıktık otobüslerde üst üste gitmekten”
# var

15 Nis 2024 - 11:41 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.375.524 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ali - Biz Gündoğdu mahallesinde üst üste gitmeye de razıyız. Dün durakta bir buçuk saat araba bekledim gelmedi. Otobüsler saatinde kalkmıyor. Vatandaş duraktan evine geri dönmek zorunda kaldı. Bunları kim denetliyor.kimse bakmıyor mu. Akp izmitte seçimi kaybetti halkı mı cezalandırıyor anlayamadım.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 12:03
01

Gercek - Büyükşehire oy vererek gerekeni yapmıssınız daha me yapacaksınız demekki memnunsunuz

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Nisan 11:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL