İzmit halkının otobüs çilesi bitmiyor!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre İzmit'in Bayındırlık semtinde oturan ve ulaşım için 24 numaralı hattı kullanan vatandaşlar 24 numaralı hattan duydukları rahatsızlıkları dile getirerek duruma isyan etti.
NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?
Konu ile ilgili gazetemiz ile iletişime geçen vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Ben yıllardır Bayındırlık'ta oturuyorum ve Hat 24'ün sorunu yıllardır çözülmüyor. Nasıl çözülecek, ne yapmamız gerekiyor yetkililer bizi bilgilendirsin ne gerekiyorsa yapalım. Yani ekstra vergi mi alacaklar, sorunun çözülmesi için başka bir şeye mi ihtiyaç var, ne gerekiyorsa söylesinler yapalım artık ya. Bıktık otobüslerde üst üste gitmekten”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ali - Biz Gündoğdu mahallesinde üst üste gitmeye de razıyız. Dün durakta bir buçuk saat araba bekledim gelmedi. Otobüsler saatinde kalkmıyor. Vatandaş duraktan evine geri dönmek zorunda kaldı. Bunları kim denetliyor.kimse bakmıyor mu. Akp izmitte seçimi kaybetti halkı mı cezalandırıyor anlayamadım.
Gercek - Büyükşehire oy vererek gerekeni yapmıssınız daha me yapacaksınız demekki memnunsunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.