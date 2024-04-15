70 yaşındaki adamı döverek öldürdüler

Muş'u şok eden olay Varto'nun Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; Ömer Y., amcasının oğlu olan Kerem Y.'nin ineklerinin kendi evine girdiğini fark edip, bu duruma itiraz etti.
Aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda kavga ettiler ve Ömer Y., aldığı yaralar nedeniyle vefat etti.
Ömer Y.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi'nin morguna nakledilirken, Kerem Y. ve kimliği belirsiz bir başka şahıs gözaltına alındı.
Bu olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.