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70 yaşındaki adamı döverek öldürdüler

Muş'ta, evine giren sığırlar sebebiyle akrabasıyla tartışan 70 yaşındaki Ömer Y., yaşanan arbedede hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili olarak, amcaoğlu dahil olmak üzere iki şüpheli tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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70 yaşındaki adamı döverek öldürdüler mask

Muş'u şok eden olay Varto'nun Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ömer Y., amcasının oğlu olan Kerem Y.'nin ineklerinin kendi evine girdiğini fark edip, bu duruma itiraz etti.

Aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda kavga ettiler ve Ömer Y., aldığı yaralar nedeniyle vefat etti.

Ömer Y.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi'nin morguna nakledilirken, Kerem Y. ve kimliği belirsiz bir başka şahıs gözaltına alındı.

Bu olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

15 Nis 2024 - 11:55 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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