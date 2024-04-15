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Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İmam Hatip Ortaokulu’nda bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’
Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelenek haline gelen pazartesi okul buluşmalarına 9 günlük bayram tatilinin ardından yeniden başladı. Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın bu haftaki adresi Darıca İmam Hatip Ortaokulu oldu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Bıyık, öğrencileri sınıfa uğurladı ve iyi dersler temennisinde bulundu.

ÖĞRETMENLER ODASI SOHBETİ

Öğrencileri sınıfa uğurladıktan sonra öğretmenler odasına konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, okul idaresi ve okulda görevli öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Eğitim camiasıyla her zaman temas halinde olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Her pazartesi farklı bir okulumuza giderek kıymetli gençlerimizle hasbihal ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimizin de taleplerini dinleyerek Darıca’mızın eğitimde daha iyi noktaya gelmesi adına istişarelerde bulunuyoruz. Darıca Belediyesi olarak eğitim en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
# oldu, Darıca

15 Nis 2024 - 11:55 - Gündem

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