- Siyaset

Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı

Kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için düzenlenen uğurlama programı Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı mask
Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı
Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Derinceliler için Kent Meydanı’nda bir program düzenlendi. Kafile başkanlığını Derince Merkez Cami eski İmam Hatibi Kadir Korkmaz'ın yaptığı, 87 kişilik umre kafilesi 15 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak. Umre ziyareti boyunca yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin verildiği Kent Meydanı’nda düzenlenen programda bir selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tüm umre kafilesine hayırlı yolculuklar diledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği Kent Meydanı’ndaki program umre kafilesinin dualar eşliğinde yolcu edilmesiyle sona erdi.

Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı
# sertif gökçe

15 Nis 2024 - 12:14 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.375.524 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL