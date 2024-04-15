Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Derinceliler için Kent Meydanı’nda bir program düzenlendi. Kafile başkanlığını Derince Merkez Cami eski İmam Hatibi Kadir Korkmaz'ın yaptığı, 87 kişilik umre kafilesi 15 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak. Umre ziyareti boyunca yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin verildiği Kent Meydanı’nda düzenlenen programda bir selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tüm umre kafilesine hayırlı yolculuklar diledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği Kent Meydanı’ndaki program umre kafilesinin dualar eşliğinde yolcu edilmesiyle sona erdi.