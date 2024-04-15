Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Derinceliler için Kent Meydanı’nda bir program düzenlendi. Kafile başkanlığını Derince Merkez Cami eski İmam Hatibi Kadir Korkmaz'ın yaptığı, 87 kişilik umre kafilesi 15 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak. Umre ziyareti boyunca yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin verildiği Kent Meydanı’nda düzenlenen programda bir selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, tüm umre kafilesine hayırlı yolculuklar diledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği Kent Meydanı’ndaki program umre kafilesinin dualar eşliğinde yolcu edilmesiyle sona erdi.
- Siyaset
Umre kafilesi Derince’den dualarla uğurlandı
Kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için düzenlenen uğurlama programı Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.