Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Göçer Sokak’ta oturan 58 yaşındaki Zeki Sevgi vefat etti. Zeki Sevgi, bugün Hz. Ali Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Zeki Sevgi vefat etti
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerinden Zeki Sevgi vefat etti
# cenaze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.