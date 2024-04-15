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Zeki Sevgi vefat etti

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerinden Zeki Sevgi vefat etti

Zeki Sevgi vefat etti mask

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Göçer Sokak’ta oturan 58 yaşındaki Zeki Sevgi vefat etti. Zeki Sevgi, bugün Hz. Ali Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
# cenaze

15 Nis 2024 - 12:32 - Asayiş

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