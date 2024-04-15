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Kocaeli’de tehlikeli yolculuk!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre vatandaşlar bir kamyonet üzerinde tehlike bir şekilde seyahat eden çocukların can güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de tehlikeli yolculuk! mask
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Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre vatandaşlar Güneş Caddesi üzerinde seyahat eden bir kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde giden çocukların can güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiler. Konuya ilişkin endişelerini dile getiren vatandaşlar, “Sabah saatlerinde işe giderken denk geldi. Araçın arkasında emniyetsiz bir biçimde seyahat eden bu çocukların can güvenliği ne olacak? Bu araç bir ani fren yapsa bu çocukların başına bir şey gelse bunun vebalini nasıl ödeyecek” dedi.
# ifade

15 Nis 2024 - 12:58 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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