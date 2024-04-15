Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre vatandaşlar Güneş Caddesi üzerinde seyahat eden bir kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde giden çocukların can güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiler. Konuya ilişkin endişelerini dile getiren vatandaşlar, “Sabah saatlerinde işe giderken denk geldi. Araçın arkasında emniyetsiz bir biçimde seyahat eden bu çocukların can güvenliği ne olacak? Bu araç bir ani fren yapsa bu çocukların başına bir şey gelse bunun vebalini nasıl ödeyecek” dedi.
- Gündem
Kocaeli’de tehlikeli yolculuk!
Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre vatandaşlar bir kamyonet üzerinde tehlike bir şekilde seyahat eden çocukların can güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.