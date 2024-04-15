Kocaeli’de tehlikeli yolculuk!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına gelen ihbara göre vatandaşlar Güneş Caddesi üzerinde seyahat eden bir kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde giden çocukların can güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiler. Konuya ilişkin endişelerini dile getiren vatandaşlar, “Sabah saatlerinde işe giderken denk geldi. Araçın arkasında emniyetsiz bir biçimde seyahat eden bu çocukların can güvenliği ne olacak? Bu araç bir ani fren yapsa bu çocukların başına bir şey gelse bunun vebalini nasıl ödeyecek” dedi.