Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ne kadar maaş alacak?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir ve 12 ilçede yeni başkan ve meclis üyeleri belirlendi. Seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de yeni belediye başkanlarının ne kadar maaş alacaklarıydı. Başkanların maaşları bölgelerinin nüfusuna göre belirleniyor ve 6 ayda bir memur maaşı ile birlikte artıyor.407 bin 436 nüfuslu Gebze'nin belediye başkanı Zinnur Büyükgöz 104 bin 453 TL maaş alacak.