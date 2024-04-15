31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir ve 12 ilçede yeni başkan ve meclis üyeleri belirlendi. Seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de yeni belediye başkanlarının ne kadar maaş alacaklarıydı. Başkanların maaşları bölgelerinin nüfusuna göre belirleniyor ve 6 ayda bir memur maaşı ile birlikte artıyor.407 bin 436 nüfuslu Gebze'nin belediye başkanı Zinnur Büyükgöz 104 bin 453 TL maaş alacak.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ne kadar maaş alacak?
Tamamlanan yerel seçimler sonrasında mazbatalarını alarak yeni döneme başlayan belediye başkanlarının merak edilen maaşları belli oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.