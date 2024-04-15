AKP’den CHP’ye geçti: Belediyenin borçları açıklandı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Keşan Belediye binasına, önceki dönemden kalan borçlar, dev pankartla asılarak yurttaşlara duyuruldu.
Borç ile ilgili afişte yer alan bilgiler şöyle:
Piyasa Borçları: 234.370.505,60 TL
Elektrik (TREPAŞ): 25.091.457,48 TL
SGK: 28.831.438,80 TL
Krediler: 113.445.761,44 TL
Vergi Dairesi: 56.626.160,62 TL
GÜNEKAB: 742.427,73 TL
İhale ve Geçici Kabul Noksanlıkları Teminatı: 16.865.409,30 TL
Memur Sendikalar: 649.995,70 TL
İşçi Sendikaları: 1.749.302,30 TL
Emekli Sandığı: 1.782.431,37 TL
Edirne İl Özel İdaresi: 3.632.584,68 TL
Devralınan Toplam Borç: 483.337.475,02 TL
2024 YILI ÖZEL KALEM GİDERLERİ
TEMSİL AĞIRLAMA VE TANITMA GİDERLERİ BÜTÇESİ
17.000.000,00 TL
3 AYDA HARCANAN
13.181.160,42 TL.
(Leblebi, kuruyemiş, su, yemek, kıstırma lokum, çiçek, kitap, atlet, tshirt, oyuncak, sosyal medya, konaklama vb.)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.