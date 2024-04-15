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AKP’den CHP’ye geçti: Belediyenin borçları açıklandı

AKP'den CHP'ye geçen Edirne Keşan Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Özcan, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı. Belediye binasına asılan afişte, Keşan Belediyesi’nin toplam borcunun 483 milyon 337 bin 475 lira 2 kuruş olduğu görüldü.

AKP’den CHP’ye geçti: Belediyenin borçları açıklandı mask

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde  AKP’den  CHP’ye geçen Keşan Belediye binasına, önceki dönemden kalan borçlar, dev pankartla asılarak yurttaşlara duyuruldu.  

Borç ile ilgili afişte yer alan bilgiler şöyle:

Piyasa Borçları: 234.370.505,60 TL

Elektrik (TREPAŞ): 25.091.457,48 TL

SGK: 28.831.438,80 TL

Krediler: 113.445.761,44 TL

Vergi Dairesi: 56.626.160,62 TL

GÜNEKAB: 742.427,73 TL

İhale ve Geçici Kabul Noksanlıkları Teminatı: 16.865.409,30 TL

Memur Sendikalar: 649.995,70 TL

İşçi Sendikaları: 1.749.302,30 TL

Emekli Sandığı: 1.782.431,37 TL

Edirne İl Özel İdaresi: 3.632.584,68 TL

Devralınan Toplam Borç: 483.337.475,02 TL

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17.000.000,00 TL

3 AYDA HARCANAN

13.181.160,42 TL.

(Leblebi, kuruyemiş, su, yemek, kıstırma lokum, çiçek, kitap, atlet, tshirt, oyuncak, sosyal medya, konaklama vb.)
# chp, AKP, 2024, medya

15 Nis 2024 - 13:18 - Siyaset

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