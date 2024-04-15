Lider Bağdat takıldı Karamürsel yakaladı 1-0

TEK GOL YETTİ, 2 KİŞİ OYUNDAN ATILDI
Grubun 10 puanlı ikinci takımı Karamürsespor ağırladığı, 8 puanlı dördüncü sırasındaki Gebze Beylikbağıspor’u ikinci yarıda attığı golle 1-0 yendi. Süper Amatör Lig Play-Off’un yedinci haftasının önemli maçında Karamürselspor, Beylikbağı karşısında ilk yarıyı 0-0 kapadı. Maçın 80. dakikasında Sezgin Dektaş’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Mustafa Yalçın kendi ceza sahasının önünde yaptığı faul sonucunda hakem tarafından ikinci sarı kartla oyun dışında bırakıldı. Karamürselli Sezgin Bektaş topu rakip ağalarına göndererek, Karamürselspor’u 1-0 öne geçirdi.
ERAY GENÇBAY DA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bu dakikadan sonra Gebze Beylikbağı, 10 kişi kalmasına rağmen ataklarını arttırdı. Maçın 90+4. dakikasında Karamürselli Eray Gençbay rakibine yaptığı faulle hakem tarafından ikinci sarı katla sonunda oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Karamürsel maçı 1-0 kazanarak puanını 13 yaptı, yenilmezlik unvanını korudu. İlk İki takımın Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceği grupta lider Bağdatspor’dan sonra mağlubiyeti bulunmayan Karamürselspor, ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi, yenilmezliğini korudu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.