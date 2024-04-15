Lider Bağdat takıldı Karamürsel yakaladı 1-0

TEK GOL YETTİ, 2 KİŞİ OYUNDAN ATILDI

Grubun 10 puanlı ikinci takımı Karamürsespor ağırladığı, 8 puanlı dördüncü sırasındaki Gebze Beylikbağıspor’u ikinci yarıda attığı golle 1-0 yendi. Süper Amatör Lig Play-Off’un yedinci haftasının önemli maçında Karamürselspor, Beylikbağı karşısında ilk yarıyı 0-0 kapadı. Maçın 80. dakikasında Sezgin Dektaş’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Mustafa Yalçın kendi ceza sahasının önünde yaptığı faul sonucunda hakem tarafından ikinci sarı kartla oyun dışında bırakıldı. Karamürselli Sezgin Bektaş topu rakip ağalarına göndererek, Karamürselspor’u 1-0 öne geçirdi.

ERAY GENÇBAY DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu dakikadan sonra Gebze Beylikbağı, 10 kişi kalmasına rağmen ataklarını arttırdı. Maçın 90+4. dakikasında Karamürselli Eray Gençbay rakibine yaptığı faulle hakem tarafından ikinci sarı katla sonunda oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Karamürsel maçı 1-0 kazanarak puanını 13 yaptı, yenilmezlik unvanını korudu. İlk İki takımın Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceği grupta lider Bağdatspor’dan sonra mağlubiyeti bulunmayan Karamürselspor, ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi, yenilmezliğini korudu.