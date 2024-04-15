Depresyonla mücadele etmek için 11 doğal yöntem

Psikiyatrist ve UCLA'da Depresyon Araştırma ve Klinik Programı'nın direktörü olan Dr. Ian Cook eğer depresyondaysanız, 'bir rutine ihtiyacınız var' diyor.

Depresyon hayatınızdaki yapıyı ortadan kaldırabilir. Bir gün diğerinin içinde erir. Nazik bir günlük program belirlemek tekrar rayına oturmanıza yardımcı olabilir.

Hedefler belirleyin. Depresyondayken, hiçbir şeyi başaramayacağınızı düşünebilirsiniz. Bu da kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur. Geri adım atmak için kendinize günlük hedefler belirleyin.

Cook, "Çok küçük başlayın" diyor. "Hedefiniz başarabileceğiniz bir şey olsun, örneğin her gün bulaşık yıkamak gibi."

Egzersiz yapın. Endorfin adı verilen iyi hissettiren kimyasalları geçici olarak artırır. Depresyondaki kişiler için uzun vadeli faydaları da olabilir. Cook, düzenli egzersizin beynin kendini olumlu yönde yeniden yapılandırmasını teşvik ettiğini söylüyor.

Ne kadar egzersize ihtiyacınız var? Fayda sağlamak için maraton koşmanıza gerek yok. Haftada birkaç kez yürümek bile yardımcı olabilir.

Sağlıklı beslenin. Depresyonu düzelten sihirli bir diyet yoktur. Yine de yediklerinize dikkat etmek iyi bir fikirdir. Depresyon sizi aşırı yemeye itiyorsa, yemenizi kontrol altına almak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Hiçbir şey kesin olmasa da Cook, omega-3 yağ asitleri (somon ve ton balığı gibi) ve folik asit (ıspanak ve avokado gibi) içeren gıdaların depresyonu hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar olduğunu söylüyor.

Yeterince uyuyun. Depresyon yeterince uyumayı zorlaştırabilir ve çok az uyku depresyonu daha da kötüleştirebilir.

Ne yapabilirsiniz? Yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yaparak başlayın. Her gün aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Şekerleme yapmamaya çalışın. Dikkatinizi dağıtan her şeyi yatak odanızdan çıkarın bilgisayar ve televizyon yok. Zamanla uykunuzun iyileştiğini görebilirsiniz.

Depresyondayken hayattan geri çekilmek, evdeki ve işteki sorumluluklarınızdanvazgeçmek isteyebilirsiniz. Yapmayın. Hayata dahil olmak ve günlük sorumluluklara sahip olmak, depresyona karşı koymanıza yardımcı olabilecek bir yaşam tarzını sürdürmenize yardımcı olabilir. Bunlar sizi topraklar ve size başarı hissi verir.

Tam zamanlı okul veya iş için uygun değilseniz, sorun değil. Yarı zamanlı çalışmayı düşünün. Bu çok fazla gibi görünüyorsa, gönüllü çalışmayı düşünün.

Olumsuz düşüncelere meydan okuyun. Depresyonla mücadelenizde işin büyük bir kısmı zihinsel olareak gerçekleşir. Depresyonda olduğunuzda, mümkün olan en kötü sonuçlara varırsınız.

Bir dahaki sefere kendinizi kötü hissettiğinizde, doğal bir depresyon tedavisi olarak mantığınızı kullanın. Kimsenin sizi sevmediğini düşünebilirsiniz ama bunun için gerçek bir kanıt var mı? Kendinizi gezegendeki en değersiz insan gibi hissedebilirsiniz, ama bu gerçekten mümkün mü? Pratik yapmak gerekir, ancak zamanla bu olumsuz düşünceleri kontrolden çıkmadan önce yenebilirsiniz.

Takviye kullanmadan önce doktorunuza danışın. Cook, "Depresyon için bazı takviyeler için umut verici kanıtlar var" diyor. Bunlar arasında balık yağı, folik asit ve SAMe yer alıyor. Ancak emin olabilmemiz için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce, özellikle de zaten ilaç kullanıyorsanız, her zaman doktorunuza danışın.

Yeni bir şeyler yapın. Depresyonda olduğunuzda, bir rutinin içindesiniz. Farklı bir şeyler yapmak için kendinizi zorlayın. Bir müzeye gidin. Kullanılmış bir kitap alın ve bir park bankında okuyun. Bir aşevinde gönüllü çalışın. Bir dil kursuna gidin.

Cook, "Farklı bir şey yapmak için kendimize meydan okuduğumuzda, beyinde kimyasal değişiklikler olur" diyor ve ekliyor "Yeni bir şey denemek, zevk, keyif ve öğrenme ile ilişkili olan dopamin seviyelerini değiştirir."

Kulağa garip gelse de, eğlenmek için çalışmalısınız. Angarya gibi gelse bile eskiden keyif aldığınız şeyleri planlayın. Sinemaya gitmeye devam edin. Akşam yemeği için arkadaşlarınızla dışarı çıkmaya devam edin.

Alkol ve diğer uyuşturuculardan kaçının. Depresyon geçiren kişilerde madde kötüye kullanımı yaygındır. Depresyonunuzun belirtileriyle başa çıkmak için alkol, marihuana veya diğer uyuşturuculara yönelme olasılığınız daha yüksek olabilir. İçki ve uyuşturucu kullanmanın depresyona neden olup olmadığı belirsizdir. Ancak uzun süreli uyuşturucu kullanımı beyninizin çalışma şeklini değiştirebilir ve zihinsel sağlık sorunlarını kötüleştirebilir veya bunlara yol açabilir.

Cook, depresyondayken hayattan zevk alma becerinizi kaybedebileceğinizi söylüyor. Bunu nasıl yapacağınızı yeniden öğrenmeniz gerekir. Zamanla, eğlenceli şeyler gerçekten yeniden eğlenceli gelecektir.

Kaynak: cumhuriyet