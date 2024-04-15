Karamürsel’de komisyonlar belirlendi

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimleri Yüzde 41.01’lik oy oranı ile kazanan CHP’li Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Meclisi’ne ilk kez başkanlık etti. Belediye Meclisi Konferans Salonu’ndaki oturumda konuşan yeni başkan Çalık, 31 Mart’taki seçimlerin Karamürsel’e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
İLKAY KAYA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI
Çalık ve meclis üyelerinin iyi niyet dileklerinin ardından başkan vekilleri, katipler ve komisyon üyeleri yapılan seçimle belirlendi. Bu arada toplantıda Karamürsel Belediyesinde yeni başkan yardımcılığı görevine İlkay Kaya’nın getirildiği açıklandı. Bilindiği gibi Karamürsel’deki belediye meclisinde CHP’den 15, AKP’den de 10 üye bulunuyor.
BAŞKAN VEKİLLERİ
1. Başkan Vekili Ali KARA
2. Başkan Vekili Akın Bilge BAŞARAN
KATİP ÜYELER
Neslihan YİĞİT (Asil)
Recep KÜÇÜK (Asil)
Ahmet KÖKSAL (Yedek)
Turgut ERDOĞAN (Yedek)
ENCÜMEN ÜYELERİ
Ahmet ÇAKMAK
Yusufhan HASAR
İMAR KOMİSYONU
İlkay KAYA (CHP)
Akın BAŞARAN (CHP)
Ahmet PEHLİVAN (AKP)
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Ali KARA (CHP)
Ali GÜREŞÇİ (CHP)
Recep DEMİREL (AKP)
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
Adem PEKYÜREK (Asil)
Erdoğan FİTOZ (Yedek)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.