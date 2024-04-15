İzmit Belediyesi, 23 Nisan’a özel çocuklar için ödüllü resim yarışması düzenleyecek

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışması düzenlenecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 19 NİSAN
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği ödüllü resim yarışması için son başvuru tarihi 19 Nisan olacak. Çocuklar, yaptıkları resimleri İzmit Belediyesi B Blok 7. kat ya da Çınar Akademi’ye (Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Cad. No:71/1 Köseoğlu Ekmek Fırını Yanı) ulaştırarak başvurularını gerçekleştirebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.