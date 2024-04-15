Eşini şikâyet eden de var pilav tarifi isteyen de! 174 Gıda Hattı’na ilginç başvurular...

Tarım ve Orman Bakanlığınca vatandaşların gıda güvenilirliği ile ilgili şikâyetlerine çözüm üretmek amacıyla 2009 yılında kurulan Alo 174 Gıda Hattı’na bugüne kadar 3 milyondan fazla müracaat yapıldı. Vatandaşların gıda hattına ilgisi artarken, çağrı merkezine birbirinden ilginç başvurular da geliyor.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, gıda hattının hizmete açıldığı 2009’dan bugüne kadar 3 milyon 34 bin 799 müracaat yapıldı. WhatsApp ihbar hattına (0501 174 0 174) ise 23 bin 470 ihbar ve şikâyet geldi. Gıda Hattı’na gelen şikayetler, gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyetler gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin çıkması, ürünlerin etiket bilgilerinde yeterli bilgi bulunmaması ve haksız rekabete neden olan ifadeler içeren etiketler, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı, gıda zehirlenmesi şüphesi, izinsiz gıda satışı gibi konularda yoğunlaştı.

Gıda hattını arayan vatandaşlar, zaman zaman ilginç taleplerde de bulundu. O ilginç taleplerden bazıları şöyle:

- Eşimin işletmesinden şikâyetçiyim çünkü bakanlığa kaydı bulunmuyor. Denetime gittiğinizde benim ismimi vermeyin.

- Eşim evde hijyen kurallarına göre yemek yapmıyor, dün yaptığı yemekten kıl çıktı.

- Öğrenciyim, yalnız yaşıyorum. Yaptığım pilav hep lapa lapa oluyor, pirinç pilavı tarifi alabilir miyim?

- Marketten aldığım yumurtaların kabukları çok ince. Sahte yumurta olduklarını düşünüyorum. Denetlenmesini istiyorum.

- Sahte balın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum.

- Fırında görevliyi ekmekle selfie yaparken gördüm, hijyen kurallarına uygun değil, şikâyetçiyim.

- Kız istemeye giderken fındıklı çikolata aldım. İsteme esnasında çikolata ikram edildiğinde çikolataların kurtlu çıktığını gördük.

TÜKETİCİ DOSTU YENİ UYGULAMA

Bakanlık, Alo 174 Gıda Hattı’na ait mevcut mobil uygulamanın revize edilerek tüketici dostu bir uygulamaya dönüştürülmesi için çalışma başlattı. Yeni mobil uygulamasının da bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu uygulama sayesinde tüketicilerin daha kolay bir şekilde ve daha kısa sürede başvuru oluşturması amaçlanıyor.

Başvurulardan Tarım ve Orman Bakanlığı’nı ilgilendiren, Alo 174 Gıda ve ihbar hattı sorumlulukları arasında yer alamayan şikayet ve talepler 180 Tarım İletişim Merkezi’ne, fiyat artışıyla ilgili gelen şikayetler Ticaret Bakanlığı’na, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili şikayetler 150 CİMER hattına, su ile alakalı gelen şikayet ve talepler Sağlık Bakanlığı’na, para iadesiyle alakalı talepler 175 Tüketici Danışma Hattı’na, koku ile alakalı gelen şikayet ve talepler 153 Hattı’na, kurban kesimi ile ilgili çevreye verilen zararlar ise (çevre kirliliği, belediyenin belirlediği kesim alanları dışında yapılan kesimler) 181 çağrı merkezine yönlendiriliyor.

Kaynak: milliyet