Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı

31 Mart Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan ve seçimi kazanarak ikinci dönem belediye başkanlığına başlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni dönem için çalışacağı başkan yardımcılarını açıkladı. İsmail Ramazanoğlu ve Kenan Paltacı, yeni dönemde Darıca Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Ramazanoğlu ve Paltacı’ya başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İSMAİL RAMAZANOĞLU KİMDİR?

İlköğretim ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. ABD - New York Long Island University'de MBA (İşletme) Yüksek Lisans öğrenimini asistan hocalıkta yaparak üstün başarı takdirnamesi ile tamamladı. 2004-2008 arasında Atabay İlaç Fabrikası'nda ihracat müdürlüğü görevini 10'un üzerinde yeni ülke pazarına açılarak, çok sayıda ruhsatlandırma ve yüksek ciro artışıyla sürdürdü. 2008'den günümüze aile firmasının başına geçerek Darıca ilçemizde eğitim, motorlu araçlar ve sigortacılık alanlarında ticari hayatını devam ettirdi. AK Parti'de Darıca Piri Reis Mahalle Teşkilatı'nda başlayan siyasi yaşamı 2014 Yerel Seçimleri Darıca Belediyesi Meclis Üyeliği Adaylığı, devamında iki dönem ilçe yöneticiliği ile devam etti. 2019- 2024 döneminde Darıca ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) Meclis Üyeliği, iki dönem KBB Eğitim, Kültür ve Spor Komisyon Başkanlığı, üç dönem KBB Çevre Sağlık Komisyonu üyeliği yanında KBB adına Marmara Belediyeler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 1976 doğumlu, aslen Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıdır

KENAN PALTACI KİMDİR?

1985 yılında Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde doğan Kenan Paltacı, eğitimini Nevşehir’de tamamlamıştır. Restorasyon alanında İtalya’da ve ülkemizde önemli eğitimlere katılıp diplomalarını aldı. Kentsel dönüşüm konularında bir çok seminerler ve eğitimler verdi. Dünyaca ünlü kültür mirası yapıların terminolojik geçmişleri ve gelecekle olan bağlarını inceleyerek çizim ve tasarımları konularında araştırma ve çalışmalarda bulundu. İş hayatına 2006 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamıştır. 2009 yılında kendi şirketini kurup sigorta ve inşaat sektöründe kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok proje hayata geçirmiş, yüzlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarında görev almıştır. Nevşehirliler Federasyonu yönetim kurulu üyesidir. Acıgöl Eğitim ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyesidir. Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Müteahhit ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Piri Reis Mahallesinde ikamet etmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.