Buyurun çıkın bakalım Süper Lig'e, Aziz izin verirse !..

Kocaelispor’un Saffet Sancaklı'nın kefil olmasıyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan aldığı 1,5 milyon dolarlık borç, 1 kuruş bile ödenemeden bugüne kadar katlanarak geldi. İki sezon önce Saffet Sancaklı bir basın toplantısı düzenleyerek, Aziz Yıldırım adına bu paranın 500 bin dolarının silindiğini açıkladı. Ancak kalan 1 milyon doların 1 yıl içinde ödenmesi şartıyla. Yıldırım bu paranın 1 yıl içinde ödenmesi halinde faiz istemeyeceğini söyledi.

Ancak o para ödenemedi. Transfer tahtası açıldı, bol transferler yapıldı. Ancak yaklaşık 33 milyon lira civarındaki borç katlanmaya devam ediyor. Dolar 50 lira olursa bu borç da 50 milyon lira olacak. Kim ödeyecek, nasıl ödeyecek? Süper Lig'e çıkarsak 2 ay sonra transferleri kim yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Tahir Büyükakın'ın böyle bir yükün altına girme şansı yok. Açık açık da bunu ifade ediyor. “Bizim böyle bir paramız, bütçemiz yok” diyor. Bir taraftan da kent içerisinde dönen cirodan Kocaelispor'a bir kuruş gelmiyor.

Elimizdekileri satarak gemiyi buraya kadar getirdik. Şimdi tesisler yapılacak. Büyükşehir Belediyesi projesine aldı. Sevindikli ihya edilecek. Arazilerin de kime ait olduğu az çok biliniyor. Bakalım Kocaelispor bu dev borcun altından nasıl kalkacak?

Pekal bu borcu ödersek, mevcut futbolcuların parası nasıl ödenecek?

Mevcut futbolcuların da parası ödenirse, Süper Lig’e çıkarsanız kimi alacaksınız?

Rakipleriniz içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor var. Adamların kulübede oturttuğu bir futbolcu bile bizim bütçemizin iki katı. Yine beş kulüp transfer batağı içine girdi. Süper Lig’deki bu kulübün küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bazı aklı evveller, “Biz Süper Lige çıkarsak onlar düşecek, biz düşmeyiz” mantığındalar. Böylesine büyük bir riskin içerisinde takım son ana kadar Süper Ligi kovalıyor. Taraftar böyle istiyor. Süper Ligde olmayı kim istemez? Ben de isterim. Ama öncelikle Süper Ligde kalacak bir bütçenin sözü verilsin.

Bu borçların kapatılması sözü verilsin. 9 Haziran'daki kongrede rahmetli Sakıp Sabancı mezarından kalkıp gelemeyeceğine göre Sabancılardan, Koçlardan, Fordlardan önemli isimlerin listede olması gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu süper ligi öyle bir hale getirdi ki, 1954'teki İstanbul Ligi'ne dönüldü. Yanlış politikalar, taraftarı olan kulüpleri ezmek, İstanbul kulüplerini siyasete peşkeş çekmek, sonuçta Türk futbolunu bu hale getirdi. 6 golü yiyen bir milli takım. Türkiye sınırları içinde doğmuş, büyümüş Türk futbolcusu neredeyse 2-3 kişi geçmiyor. Gurbetçilerden ve sonradan TC vatandaşı olanlardan kurulan bir ekip.

Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazandığı yılı hatırlıyorsunuz. Fransa'nın nasyonel marşı çalınırken, hiçbir futbolcu marşı söyleyememişti. Çünkü hiçbiri gerçekten Fransız değildi. Türk futbolu da bu hale getirildi. Dolayısıyla köklü kulüpler tribünleri dolduracak, tarihi ekipler 1.lig 2.lig, 3.ligde sürünüyor.

Düşünün, yeni sezon başlayacak. Süper Ligden 5 takımın şimdiden transfer yasağı var ve kalkması mümkün değil. Böyle bir lige çıkmak isteyen Sakaryaspor, Kocaelispor, çıktı sayılan Eyüpspor, Göztepe orada nasıl tutunacak? Bu saydığım kulüpler içerisinden bir tek Göztepe'nin yeri sağlam. Hatta yapılan plana göre Göztepe Stoylov yönetiminde gelecek sene şampiyonluğa oynayacak. Çünkü kulübün başkanı uluslararası bir futbol şirketinin sahibi. Kulüp alıp satan bir adam. Yani tuzu kuru.

İngiltere'de Abramoviç'in Chelsea'de yaptığını, Göztepe'nin Fransız başkanı İzmir'de yapmaya çalışıyor. Bu şartlar içerisinde Aziz Yıldırım'ın kapıya dayandığı bir milyonumu acilen isterim dediği ortamda, Süper Lige çıkmanın garantisi kim olabilir? Masmavi Körfez'in kurban edildiği Kocaelispor, yine neleri göz ardı edip de bu parayı toplayacak? Bu borcun en büyük sorumlusu Sefa Sirmen'dir.

Ancak ona da kimse kızamaz. Çünkü “futbolcu da futbolcu” diye başının etini yediler adamın. O da birçok kaynağı Kocaelispor'a aktardı. Kocaelispor'u tehdit unsuru olarak kullandı. Fabrikalardan para aldı. Hülya Avşar'ın gözleri gibi yapacakları Körfez, Fredi'nin kabusundaki Fredi haline geldi. Kentin satılacak bir yeri kalmadı. Parsel parsel gidiyor. Sevindikli olayına ayrıca değineceğim.

Mevcut yönetim kurulunun yüzde doksanı müteahhit. Bunlar bizim gözümün önünde ve basının gözü önünde bir söz verdiler: “Biz bu tesislerin ihalelerinde kesinlikle olmayacağız.” Pekala, biri de çıkıp bu arsaların, arazilerin kime ait olduğunu söylerse, çok daha mutlu olacağım. Ben az çok biliyorum. Böylesi şartlarda kongreye hazırlanan, Süper Lig'e çıkmayı kafasına koyan bir Kocaelispor'un, taraftarı yine boş hayallere sürüklemeye hakkı yok. Kocaelispor, Süper Lig'e çıkacak durumda değil.

İşte dün basına sızan haberleri gördünüz. Bu gizli bir haber değil zaten.

Süre belli. Tanınan süre ortada. Borç belli.

1 milyon dolar… Hemen ödenmesi gereken para… İddiaya göre bir yıldır hiçbir ödeme yapılmamış. Biz bu borcu kapatmamız gerekirken, Gürcistan'da mahalleden tuttuğumuz adamı getirdik. Hiçbirinin de oynamadığı ortada. Sakatlanan ve birçok eksiği olan futbolcuların çoğu ecnebi. Yine Türkiye'nin çocukları sahada mücadele ediyor.

Sezon sonu Barış Alıcı gidecek… Emir gidecek… Süper Lig'e çıkarsak biz mi çıkıp oynayacağız? Günü kurtarmak konusunda Türkiye'de, hatta dünyada Kocaelispor gibi bir kulüp yoktur. “Maç günü mutlu olalım. Süper Lig'de olalım. Gerisi önemli değil” diyenler, Takım 2008'de Süper Lig'e yükselip hemen düştükten sonra, kapısına kilit vurulurken, ortada yoktu.

O rezillikleri biz yaşarken, kupa sevinçlerinde en önde olanların hiçbiri, düştükten sonra takımın yanında yer almadı. Onun için şimdi işkembeden sallayarak, “Süper Lig'e çıkalım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayalım” diyenler, 2 sene sonra kulüp bir daha hiç açılmamak üzere kapanırsa, ilk önce kaçan kişiler olacaktır. Çünkü gemiye önce fareler terk eder.

Ben her zaman gerçekleri açıkça yazıp, tribüne oynamamayı tercih ettim. Bunun için de vicdanım rahat okuyucum az ama öz…

TV'deki canlı yayında 2008 sezonunda “Takım Süper Lig'e çıkarsa, iki sene sonra kilit vurursunuz” dedim. İki sene sonra kulübe tam kilit vurulacakken, Orhan Görsen kurtardı. Bu sefer kimse kurtaramaz. Aklınızı başınızı alın…