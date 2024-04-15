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Vali'den Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'na başarı belgesi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Jandarma Komutanı başarı belgesi ile ödüllendirdi

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Vali'den Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'na başarı belgesi
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzur ortamında geçmesi için yoğun mesai harcayan ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma Komutanımızı başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başarılarının devamını diliyorum."

Vali'den Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'na başarı belgesi

15 Nis 2024 - 14:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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