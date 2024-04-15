Vali'den Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'na başarı belgesi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzur ortamında geçmesi için yoğun mesai harcayan ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma Komutanımızı başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başarılarının devamını diliyorum."