KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINDA YANITI MERAK EDİLEN 7 SORU!

Bir iş yerinde çalışan işçinin o iş yerinde çalışmasından kaynaklanan en son almış olduğu brüt ücrete eklenen giydirilmiş üzerinden yapılan hesaplama neticesinde ödenen bedeldir. Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı ise bir işçinin çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılacağı zaman (işçinin kendi isteğiyle ya da işverence çıkarılması) çalışma süresine göre ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı işveren tarafından da işçi tarafından da ödenebilir bir tazminattır.

1-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, bir işten ayrılma tazminatıdır. İşçinin çalışma süresi göz önüne alınarak bu süre içerisinde çalışma yani iş gücünde kayıplar olacağı kabul edilir ve bu kayıpta işverenin kusursuz sorumluluğu olduğu, işinin sona ermesi ve aynı iş yerine tekrar dönemeyeceği de göz önüne alınarak bir tazminat ödenmesi gerekmektedir. Bu tazminatı ihbar tazminatıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1992/9-647 E. - 1993/14 K. Sayıl 27.01.1993 Tarihli ilamında, iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık haricinde işverenin iş akdini feshi halinde, işçinin belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğuna bakılmaksızın, işyerinde sadakatle çalışması neticesinde yıpranması sonucu kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/3552 E. – 2019/775 K. Sayılı ve 14.01.2019 tarihli ilamında aynen; “İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir.” şeklinde hüküm kurularak kıdem tazminatının tanımı yapılmıştır.

İhbar, aslında iş akdini (haklı neden olmadan bir diğer deyişle derhal fesih hakkı kullanılmadan) sona erdiren tarafın feshin diğer tarafına iş akdinin sonlandırılacağına ilişkin yapmış olduğu bildirimdir. İhbar tazminatı ise bildirim süresine uymayan tarafında iş akdinin diğer tarafına ödemek mecburiyetinde olduğu, ihbar süresi uyarınca çalışma karşlığında elde edilecek olan ücret miktarıdır.

4857 sayılı İş Kanunu m.17/4 ile ihbar tazminatı dolaylı olarak tanımlanmıştır. Buna göre; “Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.” İhbar tazminatını tanımlamaktadır.

2-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARI NEDİR?

Kıdem tazminatının şartları;

En az bir yıllık kıdem süresi,

İş akdinin belirli nedenlerle sona ermesi

b.a) İşveren tarafından İş Kanunu 25/2 dışında fesih,

b.b)İşçi tarafınadn İş Kanunu 24/2 uyarınca fesih,

b.c)Muvazzaf askerlik nedeniyle fesih,

b.ç)Emeklilik,

b.d)Kadın işçinin evlilik nedeniyle sözleşmeyi feshi,

b.e)İşçinin ölümü.

İhbar tazminatının şartları;

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması,

İşçi veya işveren tarafından haklı nedenle fesih sebebi olmamalı,

4857 sayılı İş Kanununda öngörülen ihbar sürelerine uyulmadan iş akdi feshedilmiş olmalıdır.

3-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, hak kazanan işçiye işe başlayan tarihten itibaren her tam yıllık çalışması kadar almış olduğu ücret üzerinden yapılan ödemedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesini 9. fıkrasına göre kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden ödenir. İlgili maddenin 10. fıkrası uyarınca işçiye son bir yıl içerisinde zam yapılmışsa kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünerek hesaplanır. Kıdem tazminatı ödenirken esas alınacak ücret, giydirilmiş brüt ücrettir. Giydirilmiş brüt ücrete ikramiye, prim, çocuk/ aile zammı, yemek yardımı, özel sağlık sigortası, yakacak yardımı, konut yardımı servis ücreti ve sair alacaklar da dahildir.

Kıdem tazminatının tavanı bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 13. fıkrası uyarınca; “İş sözleşmeleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesini geçemez.” hükmü uyarınca kıdem tazminatının tavanı yani en yüksek hangi ücret üzerinden hesaplanacağı belirlenmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ihbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrası ile açıkça “bildirim süresine ilişkin ücret tutarı” ödeneceği belirtilmiştir. Aynı maddede bildirim süreleri sayılmış olup;

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz haftalık ücretlerine göre ödenmektedir.

4-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ÖDENMEZ?

Bir işçinin haklı bir nedeni olmaksızın, kendi isteği ile ayrılması (istifa) halinde ya da yukarıda belirttiğimiz yukarıda yazılı kıdem tazminatı şartlarını taşımaması halinde kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı ve genel olarak karşılaşılan durum 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. Maddesi ile belirlenen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışı halinde kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmayacağı açıktır. Bu hüküm;

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.” Şeklindedir.

Bununla birlikte sağlık nedenleri ile iş akdini sonlandıran işçiler ihbar tazminatı talep edemeyeceklerdir.

5-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

İşçinin iş akdinin sona erdirilmesi ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılması halinde ödeme yapılmalıdır.

6-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında görevli mahkemeler İş Mahkemeleridir.

Kıdem ve ihbar tazminatında yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişi olan işverenin davanın açılış tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi ya da işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

7-)KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINDAN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLARDA NEDEN AVUKAT DESTEĞİ ALINMALIDIR?

Günümüzde her ne kadar işçi kıdem tazminatına hak kazansa da veya işçi/ işveren ihbar tazminatına hak kazansa da iş akdinin sona ermesi ile birlikte derhal ödenmemektedir. Bu gibi durumlarda tazminatın hangi sürelerde, ne şekilde talep edileceği gibi herhangi bir nam adı altında hak kaybına maruz kalmamak adına avukat desteği alarak çözüm yoluna ilerlemelidir.