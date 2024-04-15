15 Nis 2024 - 14:48- Asayiş G:

‘Beceremedim albayım’ paylaşımı… Cesedi ormanda bulundu

Aksaray'da ormanlık alanda silah sesi duyan çobanlar, bir kişiyi başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

İhlas Haber Ajansı
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‘Beceremedim albayım’ paylaşımı… Cesedi ormanda bulundu mask

Olay, Kalanlar Mahallesi DSİ regülatörünün bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan 3 çoban duydukları silah sesi üzerine çevreyi gezmeye başladı. 

Bir süre gezen çobanlar, bir şahsı kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu. Çobanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah K. (40) isimli kişinin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri inceleme yaptı. 

İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın sosyal medya hesabından "Beceremedim albayım" şeklinde paylaşım yaptığı, tüfekten alınan örnekler sonucu adamın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi. 

Abdullah K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

# sağlık, medya, tespit, acil, cumhuriyet

15 Nis 2024 - 14:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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