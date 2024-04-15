‘Beceremedim albayım’ paylaşımı… Cesedi ormanda bulundu

Olay, Kalanlar Mahallesi DSİ regülatörünün bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan 3 çoban duydukları silah sesi üzerine çevreyi gezmeye başladı.
Bir süre gezen çobanlar, bir şahsı kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu. Çobanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah K. (40) isimli kişinin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri inceleme yaptı.
İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın sosyal medya hesabından "Beceremedim albayım" şeklinde paylaşım yaptığı, tüfekten alınan örnekler sonucu adamın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.
Abdullah K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.