Cumhur İttifakı İzmit meclis üyeleri mazbatalarını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yeni meclis üyeleri de belirlendi. İzmit Belediyesi AKP meclis üyeleri bugün Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulu’na gelerek Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatalarını teslim aldı. Törene AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
İNŞALLAH YARARLI İŞLER OLUR
Mazbata törenin ardından açıklamalarda bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar, “Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu Adalet Komisyonu Başkanımıza teşekkür etmekle başlayacağım. Daha sonra kolluk kuvvetlerimize 31 Mart yerel seçimlerinde birlikte yola çıktığım Cumhur İttifakımızın çok kıymetli adayı da yanımızda. Yol arkadaşlarım yanımda, dava arkadaşlarım yanımda. Cumhur İttifakı'mız yanımızda. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli basın mensupları, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit halkı tercihini Cumhur İttifakı olarak bizleri muhalefet göreviyle görevlendirdi. Biz de İzmit halkının bize vermiş olduğu bu görevi başımızın üstünde görerek, layıkıyla bundan sonraki süreçte İzmit halkının yararına, menfaatine, ne varsa takip edeceğimizi buradan İzmit halkına bildirmek istedim” şeklinde konuştu.
HENÜZ BELLİ DEĞİL
Grup başkanı ve vekilinin belirlenince duyurulacağını söyleyen Dokuzlar; “Grup başkanı ve vekili belirlendiğine yönelik basına yansıyan haberler olmuş ama henüz belli değil. Bununla arkadaşlarımızla görüş alışverişi yaparak sizlere bildireceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeseler sonrasında da paylaşacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte İzmit için yararlı işler olur da biz de AK Parti teşkilatları, Cumhur İttifakı teşkilatları olarak o yararlı işlerin arkasında dururuz” ifadelerini kullandı.
MECLİS ÜYELERİ:
Aykut Bozkurt
Hayrettin Ünlü
Köksal Gümüş
Fatih Galyan (MHP)
Yusuf Taşer
İpar Katre
İbrahim Efe
Erol Çalışkan
Osman Nuri Erturan
Önder Karakaş
Okan Karagöz (MHP)
Aysel Demirtaş
Ayhan Gökmen
Turgay Köseoğlu (MHP)
Burhan Saroğlu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Ak Partili - Akp demek hırsız haramzade demek seçmeyin bunları yiyorsa patronları genel seçim kararı alın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.