Cumhur İttifakı İzmit meclis üyeleri mazbatalarını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yeni meclis üyeleri de belirlendi. İzmit Belediyesi AKP meclis üyeleri bugün Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulu’na gelerek Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatalarını teslim aldı. Törene AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İNŞALLAH YARARLI İŞLER OLUR

Mazbata törenin ardından açıklamalarda bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar, “Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu Adalet Komisyonu Başkanımıza teşekkür etmekle başlayacağım. Daha sonra kolluk kuvvetlerimize 31 Mart yerel seçimlerinde birlikte yola çıktığım Cumhur İttifakımızın çok kıymetli adayı da yanımızda. Yol arkadaşlarım yanımda, dava arkadaşlarım yanımda. Cumhur İttifakı'mız yanımızda. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli basın mensupları, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit halkı tercihini Cumhur İttifakı olarak bizleri muhalefet göreviyle görevlendirdi. Biz de İzmit halkının bize vermiş olduğu bu görevi başımızın üstünde görerek, layıkıyla bundan sonraki süreçte İzmit halkının yararına, menfaatine, ne varsa takip edeceğimizi buradan İzmit halkına bildirmek istedim” şeklinde konuştu.

HENÜZ BELLİ DEĞİL

Grup başkanı ve vekilinin belirlenince duyurulacağını söyleyen Dokuzlar; “Grup başkanı ve vekili belirlendiğine yönelik basına yansıyan haberler olmuş ama henüz belli değil. Bununla arkadaşlarımızla görüş alışverişi yaparak sizlere bildireceğiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeseler sonrasında da paylaşacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte İzmit için yararlı işler olur da biz de AK Parti teşkilatları, Cumhur İttifakı teşkilatları olarak o yararlı işlerin arkasında dururuz” ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİ:

Aykut Bozkurt

Hayrettin Ünlü

Köksal Gümüş

Fatih Galyan (MHP)

Yusuf Taşer

İpar Katre

İbrahim Efe

Erol Çalışkan

Osman Nuri Erturan

Önder Karakaş

Okan Karagöz (MHP)

Aysel Demirtaş

Ayhan Gökmen

Turgay Köseoğlu (MHP)

Burhan Saroğlu