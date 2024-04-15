Pelitli fren yaptı: 2-2 Ç.Ova enseledi: 10-1  

C’DE DERİNCE BİRLİK ŞAMPİ…

C Grubu’nda ise gaz kesmeyen lider Derince Birlikspor, Kirazlıyalı engelini, beklendiği gibi kolayca 3-0’la geçti. 29 puana yükselen takımın takipçisi Yenidoğan Serdar 19 puanda yer alıyor. Ligin bitimine 4 maç kala, 9 puan fark atan Birlikspor’un bu saatten sonra şampiyonluğu kaybetmesi zor gözüküyor. Yenidoğan ile 18 puanlı Erenler ve 15 puanlı Körfez Atılım arasında Play-Off savaşı sürüyor.

D’DE NUSRETİYE RAHAT…

2.Küme D Grubu’nda da lider Nusretiye rahat şekilde ligi domine etti. 30 puanlı lider, 22 puanlı en yakın takipçisi Uzuntarla ve 20 puanlı Vezirçiftliği ile arasındaki farkı kapatmamakta kararlı. Nusretiye, İzmit Vezirçiftliği’ni 3-0 yenerken, Uzuntarla Derbent deplasmanında 2-1 kazandı. Günün en ilginç maçında ise tam 9 gol vardı. Kullarspor ile Acısu arasındaki formalite maçını 5-4 kazanan ev sahibi Kullar oldu.