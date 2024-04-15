Pelitli fren yaptı: 2-2 Ç.Ova enseledi: 10-1  

C’DE DERİNCE BİRLİK ŞAMPİ…
C Grubu’nda ise gaz kesmeyen lider Derince Birlikspor, Kirazlıyalı engelini, beklendiği gibi kolayca 3-0’la geçti. 29 puana yükselen takımın takipçisi Yenidoğan Serdar 19 puanda yer alıyor. Ligin bitimine 4 maç kala, 9 puan fark atan Birlikspor’un bu saatten sonra şampiyonluğu kaybetmesi zor gözüküyor. Yenidoğan ile 18 puanlı Erenler ve 15 puanlı Körfez Atılım arasında Play-Off savaşı sürüyor.
D’DE NUSRETİYE RAHAT…
2.Küme D Grubu’nda da lider Nusretiye rahat şekilde ligi domine etti. 30 puanlı lider, 22 puanlı en yakın takipçisi Uzuntarla ve 20 puanlı Vezirçiftliği ile arasındaki farkı kapatmamakta kararlı. Nusretiye, İzmit Vezirçiftliği’ni 3-0 yenerken, Uzuntarla Derbent deplasmanında 2-1 kazandı. Günün en ilginç maçında ise tam 9 gol vardı. Kullarspor ile Acısu arasındaki formalite maçını 5-4 kazanan ev sahibi Kullar oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.