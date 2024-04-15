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Aziz Yıldırım’a olan 1 milyon borç yeniden gündemde

Kocaelispor’un, Aziz Yıldırım’dan 2002 yılında aldığı 1.5 milyon dolar borç yeniden gündeme geldi. Aziz Yıldırım’ın avukatlarının kulübe ulaşarak borcun ödenmesini istediği iddia edildi. Bu borcun 500 bin doları silinmişti ama 1 milyon dolar bir yıl içerisinde ödenmesi gerekiyordu. 2 yıl geçti, bir kuruş ödenmedi

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Aziz Yıldırım’a olan 1 milyon borç yeniden gündemde mask

1.5 MİLYON BORÇ KALDI

Kocaelispor’un 2002’den kalan ve Aziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon Dolar borcu vardı. Bu borç, dönemin Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milletvekili Saffet Sancaklı’nın girişimleri ile 1 milyon dolara indirilmişti. İndirilen borç 1 yıl ertelemeli ve faizsiz olarak ödenecekti. İddialara göre, Aziz Yıldırım’ın avukatları kulübe ulaştı ve kalan 1 milyon Dolar borcun ödenmesini istedi.

ARTIK İNDİRİM YAPMIYOR

Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine borca indirim yapmadığını, Kocaelispor’un transferde zorluk çekmemesi için protokol imzaladığını söylediği iddia edildi. Ancak bu söylenenler şu an için doğrulanmadı. Kulüp konu ile ilgili resmi bir açıklama yapana kadar iddiadan ibaret kalacak. N Spor
# Kocaelispor, Engin Koyun

15 Nis 2024 - 15:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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