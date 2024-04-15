Aziz Yıldırım’a olan 1 milyon borç yeniden gündemde

1.5 MİLYON BORÇ KALDI
Kocaelispor’un 2002’den kalan ve Aziz Yıldırım’a olan 1.5 milyon Dolar borcu vardı. Bu borç, dönemin Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milletvekili Saffet Sancaklı’nın girişimleri ile 1 milyon dolara indirilmişti. İndirilen borç 1 yıl ertelemeli ve faizsiz olarak ödenecekti. İddialara göre, Aziz Yıldırım’ın avukatları kulübe ulaştı ve kalan 1 milyon Dolar borcun ödenmesini istedi.
ARTIK İNDİRİM YAPMIYOR
Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine borca indirim yapmadığını, Kocaelispor’un transferde zorluk çekmemesi için protokol imzaladığını söylediği iddia edildi. Ancak bu söylenenler şu an için doğrulanmadı. Kulüp konu ile ilgili resmi bir açıklama yapana kadar iddiadan ibaret kalacak. N Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.