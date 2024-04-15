Günümüz spor faaliyetlerinde, en çok eksikliği hissedilen re-kreasyon olgusu, bir çok kulüpte görülmüyor. Ancak Onur Kından ve Kürşad hoca yönetimindeki Kocaeligücüspor, bir an bile olsa çocukları yalnız bırakmıyor. Futbolun sadece bir spor branşı olmadığını, arkadaşlığın, paylaşmanın ve sorumluluk duygusunun gelişimine katkı sağladığı düşünüldüğünde, Hamdi Yılmaz başkanlığınhdaki Kocaeligücü’nün gücü herkesin gücüne gidiyor. Yola devam !..
15 Nis 2024 - 15:16- Spor Güncelleme:
KOCAELİGÜCÜ’NDE PARTİ BİTMEZ: İŞTE RE-KREASYON DERSİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.