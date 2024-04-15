KOCAELİGÜCÜ’NDE PARTİ BİTMEZ: İŞTE RE-KREASYON DERSİ

Günümüz spor faaliyetlerinde, en çok eksikliği hissedilen re-kreasyon olgusu, bir çok kulüpte görülmüyor. Ancak Onur Kından ve Kürşad hoca yönetimindeki Kocaeligücüspor, bir an bile olsa çocukları yalnız bırakmıyor. Futbolun sadece bir spor branşı olmadığını, arkadaşlığın, paylaşmanın ve sorumluluk duygusunun gelişimine katkı sağladığı düşünüldüğünde, Hamdi Yılmaz başkanlığınhdaki Kocaeligücü’nün gücü herkesin gücüne gidiyor. Yola devam !..