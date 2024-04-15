Türkiye Çevre Platformu'ndan yerel seçim açıklaması: "Tüm siyasi partiler halkın iradesine saygı duymalı"

Türkiye Çevre Platformu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı .İlgili açıklama şu şekilde:

"Bir seçim sürecini daha geride bıraktık. 22 yıldır iktidar olan ve bu süreçte her seçimden birinci parti olarak çıkan günün iktidarı herkesi şaşırtan bir sonuçla ilk defa ikinci olarak çıktı.

Ana Muhalefet Partisi birinci parti olarak çıkarken, iktidara muhalif olarak seçime katılan partiler, iktidar partisi ile iktidardan yana olan partilerin toplamından daha fazla oy aldılar ve çok daha fazla Belediye kazandılar.

“Cumhurbaşkanlığı sistemi” ni savunanlar, 2023 mayıs seçimlerinden 10 ay sonra bu kez mutlak bir yenilgiye uğradılar.

Doğal ve kültürel değerlere karşı yürütülen yağma ve talana, doğaya karşı işlenen suçlara karşı çevre duyarlığının, çevre bilincinin etkinleşmesi ile “doğa ile barışık yaşam biçimi”ni varoluş ilkesi olarak benimsemiş olan TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU Anadolu Coğrafyasında yaşam sürdürmekte olan her bireyi, kurum ve kuruluşu “YAŞAM KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN 31 MARTTA GÖREV BAŞINA” diyerek ve “Üzerimize düşenleri yaparsak kazanırız” sloganıyla, tüm çevre duyarlı kurum ve kuruluşları birleşerek, tam bir dayanışma içerisinde olmaya,

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tüm farklılıklarına karşın, sandık başına oy kullanmaya çağırmıştı.

Bu çağrı; ülkenin dört bir yanında tüm çevre ve ekoloji mücadelesi sürdürenlerin, emeğin sömürüsüne karşı mücadele etmekte olan emekçilerin, hızla yoksullaştırılan emeklilerin, demokratik hak ve özgürlükleri her geçen gün daraltılıp gasp edilen gençler, kadınlar ve demokratik yaşam özlemlerini haykıran kesimlerin, bir bütün olarak toplumun ağırlıklı çoğunluğunun, çağrıları, çığlıkları ve çabaları ile buluştu ve bu kez yıllardır olmayan bir şey oldu…

Halkımız tercihini yaptı ve başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere genel olarak iktidar muhalifi siyasi partileri, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak oranda yerel yönetimlerde iktidara getirdi.

Ancak geçmiş iktidar keyfi uygulamalarla kayyum atamayı, Yüksek Seçim Kurulu da itirazlar karşısında yanlı davranarak halkın iradesine saygı duymamayı sürdürüyorlar.

Gelinen noktada halkımız bir bütün olarak, sosyal boyutta bir nefes aldı, yarınlara dair yeniden umutlandı. Ve;

İKTİDARA “DUR SESİMİ DİNLE”, MUHALEFETE DE “SESİMİ DİNLE SORUMLULUK ÜSTLEN.” demiştir.

Şimdi bir kez daha diyoruz ki;

Kurulu bulunan tüm siyasi partiler halkın iradesine saygı duymalıdır.

Ve;

*31 Mart seçimlerinde halkın tercihi ile Yerel yönetimlerde iktidar olma görevi verilmiş olan siyasi partiler, Yerel yönetimlerde seçimleri kazanarak bu son derece önemli kavşakta topluma karşı görev ve sorumluluk üstlenen ayırımsız tüm birimler, sorumluluk görevlerini yerine getirmelidirler.

-Belediyeler, Yerel yönetimler yeni bir yaşam biçimi ve toplumun yeniden yapılanması sürecinde önemli işlevler üstlenmelidir. -Belediyeler, Yerel yönetimler, Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını en önceliğe alarak, demokratik yerinden yönetim anlayışını benimseyen, toplumsal değerlerimizi ayırımsız olarak toplumun bütününün kullanımına sunan yerel yönetim yapılanmaları olarak, yerelde toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak biçimde, 5393 sayılı Belediye kanununun 76 ve 77 maddeleri dikkate alınarak KENT KONSEYLERİ ve MAHALLE MECLİSLERİ yapılanmaları ile güçlendirilmelidir. Yerel Yönetimlerin bütçeleri ve yatırım planlamaları, bu yapılanmalarla birlikte, halkın gereksinimleri ve talepleri önceliğinde hazırlanmalı ve kaynaklar bu çerçevede kullanılmalıdır.

*Mayıs 2023 seçimlerinde görev ve sorumluluk üstlenmiş olan merkezi yönetim, tüm kurumları ile halkın 31 Marttaki sesini doğru ve tam olarak dikkate alarak yerel yönetimlerle tam bir dayanışma içerisinde toplumumuzu, yaşamakta olduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasal çöküntü ve krizden çıkarmak için etkin bir çaba içerisine yönelmelidir."