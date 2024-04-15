Kocaelispor’dan blok cezalarına itiraz geldi

RESMİ İTİRAZ YAPILDI

Kocaelispor’dan yapılan açıklama şu şekilde: Göztepe ile oynanan müsabakada vuku bulan saha olayları / çirkin ve kötü tezahürat kapsamında Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka için Doğu^Maraton Üst Tribün 301-303-326, Batı Numaralı Alt Tribün 112-113-114-115-116, Doğu Maraton Alt Tribün 101-102-124 A-125-126. bloklarda maçı izleyen taraftarlarımıza yönelik olarak uygulanan elektronik kart blokeleri ve Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile oynayacağımız müsabaka için Doğu Maraton Üst Tribün 301, Batı Numaralı Alt Tribün 114 nolu bloklarda maç izleyen taraftarlarımıza yönelik olarak ilaveten uygulanan elektronik kart blokelerine istinaden mesnetsiz PDFK kararının kaldırılması amacıyla bugün itibariyle TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapılmıştır.