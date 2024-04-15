Kocaelispor’dan blok cezalarına itiraz geldi

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Kocaelispor’dan yapılan açıklama şu şekilde: Göztepe ile oynanan müsabakada vuku bulan saha olayları / çirkin ve kötü tezahürat kapsamında Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka için Doğu^Maraton Üst Tribün 301-303-326, Batı Numaralı Alt Tribün 112-113-114-115-116, Doğu Maraton Alt Tribün 101-102-124 A-125-126. bloklarda maçı izleyen taraftarlarımıza yönelik olarak uygulanan elektronik kart blokeleri ve Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile oynayacağımız müsabaka için Doğu Maraton Üst Tribün 301, Batı Numaralı Alt Tribün 114 nolu bloklarda maç izleyen taraftarlarımıza yönelik olarak ilaveten uygulanan elektronik kart blokelerine istinaden mesnetsiz PDFK kararının kaldırılması amacıyla bugün itibariyle TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.