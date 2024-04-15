Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalığa tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır. Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.
Mide Üşütmesine İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Et Suyu İçeren Çorbalar
Et suyu içeren çorbalar kaybedilen sıvı ve elektroliti sağladığı için katı gıdaya geçişte güzel bir besin kaynağı olarak önerilmektedir. Mide bulantısı olan kişilerde sıvı besinler bulantıyı tetikleyebilir.
Muz, pirinç, kızarmış ekmek, elma
Mide bulantısı semptomu gözüken kişilerde beslenmeye geçişi kolaylaştıracak besinler olarak önerilmektedirler.
Kuru tahıl, tuzlu kraker
Mide bulantısı gözlenen kişilerde bulantıyı bastırmak için önerilmektedir. Sindirimi kolay, baharatsız, nötr tatlı olması sebebiyle tüketimde kolaylık sağlamaktadır.
Patates
Sindirmi kolay ve potasyum içeriğinin yüksek olması sebebiyle iyi bir elektrolit kaynağıdır. Bu sebeple mide üşütmesinde tüketimi önerilmektedir.
Nane Çayı
Nane kokusunun bulantıyı hafiflettiği düşünülmektedir.
Kaçınılması Gereken Besinler
· Kafeinli içecekler
· Yağ içeriği yüksek besinler
· Baharatlı besinler
· Şekerli besinler
· Şekerli içecekler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.