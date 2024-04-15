Türkiye'de yaşlılar, Avrupa'da gençler daha mutlu

Birleşmiş Milletler destekli Dünya Mutluluk Raporu geçtiğimiz mart ayında yayımlandı.

Finlandiya, yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, Türkiye 4 bin 975 puanla 98'inci sırada yer aldı.

Rapora göre, Türkiyede gençler yaşlılara göre daha mutsuz.

Türkiye, 30 yaş altı sıralamasında 101'inci, 60 yaş ve üzeri kategorisinde ise 92'nci sırada bulunuyor.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde ise tam tersi bir durum söz konusu.

Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Romanya'da 30 yaş altı gençler, kendilerinden yaş büyük olanlardan daha mutlu.

Dünya mutluluk sıralamasında 19'uncu sırada bulunan Litvanya, 30 yaş altı sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

Bu durumda etkili olan faktörün gençlerin açık havada ve doğanın içinde daha fazla zaman geçirmesine olduğu belirtiliyor.

Genel sıralamada 32'nci sırada yer alan Romanya gençlerde 8'inci bunuyor.

18'inci sırada bulunan Çek Cumhuriyeti ise 30 yaş altı mutluluk liginde 10'uncu sırada yer alıyor. Çek Cumhuriyet'inde gençler arasında mutluluğun daha fazla olması okul ve mesai saatleri dışındaki zamanın büyük bir bölümünü insanların park, kafe ve bar gibi mekanlarda bir arada geçirmesine bağlanıyor.

Mutluluk sıralaması, bireylerin yaşam memnuniyetine ilişkin kendi değerlendirmelerinin yanı sıra kişi başına düşen milli gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük ve yolsuzluk gibi kriterlere dayanıyor.

Raporda mutluluk eşitsizliğinin Avrupa hariç her bölgede arttığı ve bunun "endişe verici bir eğilim" olduğu belirtildi. Bu artışın "gelir, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal kabul, güven ve aile, toplum ve ulusal düzeylerde destekleyici sosyal ortamların varlığı" konularındaki eşitsizlikleri yansıttığı ifade edildi.

Kaynak: SÖZCÜ