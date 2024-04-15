Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği’nin ismi değiştirildi

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1999 yılında Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği’nin olağan kongresi önceki gün yapıldı. Kongrede derneğin ismi İzmit Erzurumlular Derneği olarak değiştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Zülküf Eta, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi. Dernek başkanı Zülküf Eta kongrenin ardından katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederken, program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KONGREYE KATILANLAR

Kongreye KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi, Kocaeli Elazığlılar Dernek Başkanı Feti Kapan, KEDFE Kadın kolları Başkanı Canan Soylu, Kocaeli Çankırılılar Dernek Başkanı Tahir Gürhan, Milli Yol Partisi Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık, TÜSŞAD Başkanı Dilek Dila Mert ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Özdemir, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Hereke Erzurumlular Dernek Başkanı Ergün Tuna, İspir Yayla Yolu Dernek Başkanı Erol Kazma, Karabağ Azerbeycan Dayanışma Yardımlaşma Dernek Başkanı Güneş Şahin, Derince Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman, Müslüman Milletler Anadolu Turan Teşkilatı Kocaeli İl Başkanı Sevda Erçelik çok sayıda Erzurumlu katıldı.