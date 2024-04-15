Açlık sınırı 16 bin 646 TL, yoksulluk sınırı 57 bin 578 TL oldu

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) mart ayı açlık yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre açlık sınırı 16 bin lirayı, yoksulluk sınırı 57 bin lirayı, tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 25 bin lirayı geçti.

Böylece açlık sınırının 17 bin 2 lira olan asgari ücreti geçmesine 356 TL kaldı.

BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2024 için 16 bin 646 lira oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 57 bin 578 lira olarak gerçekleşti.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 lira oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 1 bin 953, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 129, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1405 lira oldu.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 26 bin 517 lira oldu. .



GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 555 LİRA

Günlük harcamalarda Mart 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 172,09 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 124,81 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 125,59 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olurken katı yağ ve sıvı yağ ise 31,16 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu oldu.

Yumurta için 9,6, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13,46 lira harcama yapılması gerekti.