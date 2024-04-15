Hürriyet’ten davul zurna eşliğinde mazbata töreni

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna yeniden hak kazanan Fatma Kaplan Hürriyet bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatasını aldı. Hürriyet’in mazbata törenine; CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık katılım sağladı.

HÜRRİYET:BAYRAĞIMIZI YİNE DİKTİK

Mazbata töreninin ardından konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “ 2019’daki o müthiş coşku o müthiş neşe, inanç, azim bizi, İzmit'imizi, güzel insanlarımızı gülümsetmişti. Bu dönem ikinci dönemimiz ama bu dönem bir farkla daha güçlü, meclis çoğunluğuyla birlikte halkımızın bize teveccühüyle ikinci dönemimizi bugün bismillah diyoruz. Çok şükür mazbatamızı aldık. Az önce de gördüğünüz üzere. Şimdi buradan beraberce belediyemizin önüne geçeceğiz 2019’da BELSA’ya milletin bayrağını dikmiştik. Yine aynı şekilde, yeni dönemde milletimizle birlikte kimseyi ayırmadan, kimseye partizanlık yapmadan, kimseye kibir, kimseye şımarıklık Yapmadan var gücümüzle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İl Başkanı, İlçe Başkanı, milletvekillerimiz ama en büyük teşekkürü öncelikle sahada sabahtan akşama kadar çalışan kadın Gençlere inanmış insanlara imkansız yoktur. Umudu her zaman büyütmek gerekir diyen insanlara en büyük teşekkürüm ve tabii ki bütün milletimize oy veren insanımız iyi ki oy verdi 2019’dan bu yana ve tekrar oyunu verdi.

“3’Ü 13 YAPACAĞIZ”

Sabahtan akşama kadar milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ama artık daha güçlüyüz Sadece sadece mecliste değil artık iki belediyemiz daha var. İzmit gülümsedi. Derince gülümsedi. Ve Karamürsel gülümsedi. Başkanlarım da burada. Sevgili Sertif başkanım sevgili Ahmet Başkanım. Bir iken üç oldu. Şimdi ne yapacağız? 3’ü 13 yapacak. Ve inanırsak çalışırsak Azimle ve kararlılıkla emin olun bunu başarırız. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum Oy vermeyen insanımızı da asla ayırmayacağız. Ve bir dahaki döneme de keşke oy verseydim diyecekler." dedi.

ERCAN:HEYECANA KAPILDIM

Hürriyet’in ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan,”Sevgili İzmit gerçekten çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Hiç heyecanlanmadım bu seçim kampanyasında. Ama burada sizleri gördüğüm zaman müthiş bir mutluluk ve müthiş bir heyecana kapıldım. Iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Güçlü İzmit'i hep Hep birlikte oluşturduk. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum” dedi.

SARI:FATMA BAŞKAN BU BAYRAMI BİTİRMEYECEK

Son olarak söz alan İl Başkanı Bülent Sarı, “Fatma başkanım sanırım bu bayramı bitirmeyecek. Bu bayram bitmeyecek. Doya doya çifte bayram dedik ama çifte bayramı da yaşadık. Bugün de artı bayram havası, onu da yaşıyoruz. Az önce başkanım da bahsetti Beklediğimizi hiç bozmayacağız. Kibirlenmeyeceğiz. Çok çalışacağız. Kocaeli'yi de hep beraber belediye başkanlarımla, milletvekillerimle, ilçe başkanlarımla, partimin tüm örgütümün, tüm temsilcileriyle siz Milletimize gönül vermiş tüm kardeşlerimizle Kocaeli'yi kıpkırmızı yapacağız inşallah. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.