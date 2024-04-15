Emekli polis memurunun şüpheli ölümü!

Olay, Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Eskişehir’den ailesinin yanına ziyarete gelen 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan T. silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu.
Silah seslerini duyan yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Özkan T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Özkan T.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.